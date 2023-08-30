МИРОШНИЧЕНКО: «Это решающий матч для Днепра-1. Атмосфера отличная»

Защитник СК «Днепр-1» Денис Мирошниченко принял участие в предматчевой пресс-конференции перед игрой Q4 Лиги конференций против Спартака из Трнавы.

– Какую атмосферу вы завтра ожидаете на трибунах, учитывая, что ваш соперник из Словакии?

– Мы ожидаем, что завтра на матч придет много людей, которые, как всегда, будут нас поддерживать. Этим летом мы здесь сыграли уже два матча, и весь предыдущий еврокубковый сезон провели также в Кошицах, поэтому будем и завтра ждать прекрасную атмосферу и интересный матч.

– Какая атмосфера в команде после ухода главного тренера Александра Кучера?

– Да, произошли некоторые изменения, но атмосфера в команде отличная. У нас завтра решающий матч. Все мнения о том, чтобы пройти соперника и выйти в групповой раунд Лиги конференций.

Во втором матче 4-го квалификационного раунда Лиги конференций встретятся Днепр-1 и Спартак Трнава (31 августа).

ВИДЕО. Пресс-конференция Городова и Мирошниченко