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Лига конференций
30 августа 2023, 20:19 | Обновлено 30 августа 2023, 20:22
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0

МИРОШНИЧЕНКО: «Это решающий матч для Днепра-1. Атмосфера отличная»

Защитник СК «Днепр-1» принял участие в предматчевой пресс-конференции

30 августа 2023, 20:19 | Обновлено 30 августа 2023, 20:22
90
0
МИРОШНИЧЕНКО: «Это решающий матч для Днепра-1. Атмосфера отличная»
СК Днепр-1. Денис Мирошниченко

Защитник СК «Днепр-1» Денис Мирошниченко принял участие в предматчевой пресс-конференции перед игрой Q4 Лиги конференций против Спартака из Трнавы.

– Какую атмосферу вы завтра ожидаете на трибунах, учитывая, что ваш соперник из Словакии?

– Мы ожидаем, что завтра на матч придет много людей, которые, как всегда, будут нас поддерживать. Этим летом мы здесь сыграли уже два матча, и весь предыдущий еврокубковый сезон провели также в Кошицах, поэтому будем и завтра ждать прекрасную атмосферу и интересный матч.

– Какая атмосфера в команде после ухода главного тренера Александра Кучера?

– Да, произошли некоторые изменения, но атмосфера в команде отличная. У нас завтра решающий матч. Все мнения о том, чтобы пройти соперника и выйти в групповой раунд Лиги конференций.

Во втором матче 4-го квалификационного раунда Лиги конференций встретятся Днепр-1 и Спартак Трнава (31 августа).

ВИДЕО. Пресс-конференция Городова и Мирошниченко

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Пресс-конференция Городова накануне игры со Спартаком. Смотреть онлайн LIVE
Спартак Трнава пресс-конференция Днепр-1 Лига конференций Днепр-1 - Спартак Трнава Денис Мирошниченко
Источник СК Днепр-1
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