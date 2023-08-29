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US Open
29 августа 2023, 11:59 | Обновлено 29 августа 2023, 12:00
262
0

Леся Цуренко – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга US Open

29 августа 2023, 11:59 | Обновлено 29 августа 2023, 12:00
262
0
Леся Цуренко – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

29 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США.

В первом раунде украинка сыграет против Эльзы Жакемо из Франции (№181 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №10 после матча Грикспор – Фис. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Екатерины Александровой (№20 WTA) или Лейлы Фернандес (№67 WTA).

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Источник Sport.ua
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