Леся Цуренко – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга US Open
29 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США.
В первом раунде украинка сыграет против Эльзы Жакемо из Франции (№181 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №10 после матча Грикспор – Фис. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Екатерины Александровой (№20 WTA) или Лейлы Фернандес (№67 WTA).
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