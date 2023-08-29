Леся Цуренко – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№46 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США.

В первом раунде украинка сыграет против Эльзы Жакемо из Франции (№181 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №10 после матча Грикспор – Фис. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Екатерины Александровой (№20 WTA) или Лейлы Фернандес (№67 WTA).

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