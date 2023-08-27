Защита Алькараса и Свёнтек, напор Джоковича, прощание Изнера и Заневской

143-й розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису в этом году пройдет без каких-либо ограничений, практически все желающие смогут принять в нем участие. В мужском одиночном разряде ожидается очередная большая битва между Карлосом Алькасаром и Новаком Джоковичем, в женском – все более запутанно, но в число фавориток добавилось несколько мощных американок.

Перед стартом основных соревнований был сыгран благотворительный матч, на котором в этом году собрали меньше для Украины, чем в предыдущем, но сам факт проведения такого ивента все равно не может не радовать. Отдельно стоит отметить выступление в миксте Элины Свитолиной вместе с Гаэлем Монфисом. Француз обещал, что в конце карьеры сыграет с Элиной в смешанном парном разряде на официальном уровне.

Этот турнир станет последним для Джона Изнера. Американский гигант с ростом 2.08 м принял решение завершить карьеру в возрасте 38 лет. На US Open он дважды играл в четвертьфинале (2011 и 2018). В парном турнире Джон сыграет с соотечественником Джеком Соком, для которого это тоже будет прощание с теннисом, он продолжит карьеру в пиклболе на профессиональном уровне.

Мужчины

Основные подводящие турниры

ATP 500 Вашингтон. Финал

Дэн Эванс – Таллон Грикспор – 7:5, 6:3

ATP Masters 1000 Торонто. Финал

Янник Синнер – Алекс де Минаур – 6:4, 6:1

ATP Masters 1000 Цинциннати. Финал

Новак Джокович – Карлос Алькарас – 5:7, 7:6(7), 7:6(4)

В этом году американская серия турниров получилась довольно интересной, без тотального доминирования тех или иных теннисистов.

Джокович отдыхал до соревнований в Цинциннати, зато там у него все сложилось. Серб без особых проблем дошел до финала, где сразился с лидером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом. Матч за титул выдался эпичным и одним из лучших в трехсетовом формате. Испанец выиграл первый сет и вел с брейком во втором, но Джоковичу удалось сделать то, что у него получается лучше всего – успешнее сыграть на важных мячах. На тай-брейке второй партии Ноле ушел с матчбола, а в третьем сете – взял свое в 13-м гейме с первого матчпоинта. Матч затянул на 3 часа 50 минут и стал отличным тизером для предстоящего финал US Open в пятисетовом формате. Впрочем, в Нью-Йорке с большой долей вероятности возможны сюрпризы, но пока что это самый рабочий вариант.

В Торонто Алькарас выбыл в 1/4 финала, уступив американцу Томми Полу, шанс на самый большой титул в карьере получили другие соперники. Лучше всего подарком судьбы воспользовался 22-летний итальянец Янник Синнер, который уже не первый раз претендует на трофеи такого калибра. В поединке за титул Синнер разобрался с Алексом де Минауром, для которого это тоже было одно из лучших выступлений в карьере.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Букмекеры в качестве победителя предстоящего турнира реально рассматривают только двух теннисистов – Джоковича (2.2) и Алькараса (2.75). Коэффициент на Синнера составляет около 15, у остальных ближе к 30 и больше. В списке фаворитов мог быть Даниил Медведев, который здорово начал сезон, но в последнее время его игра ухудшилась, серьезных достижений нет. В Цинциннати он проиграл Александру Звереву, который только спустя больше года после травмы на Ролан Гаррос 2022 снова возвращается на топ-уровень.

Результаты жеребьевки неплохие, самой интересной будет первая четверть, больше всего неожиданностей ожидается во второй и третьей.

В первой четверти сетки с Алькарасом будут играть Янник Синнер, Александр Зверев, Кэмерон Норри, Григор Димитров и участники финала в Вашингтоне Таллон Грикспор и Дэн Эванс. Также здесь есть ветераны Энди Маррей и Стэн Вавринка.

Во второй – к Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву попали Карен Хачанов, Алекс Де Минаур, Хубер Хуркач, Борна Чорич и Маттео Берреттини. Есть здесь и опытные Гаэль Монфис, Джон Изнер, Душан Лайович и Диего Шварцман. Чорич в первом раунде сразится против 22-летнего аргентинцы Себастьяна Баэса, выигравшего в августе титулы ATP 250 в Китцбюэле и Уинстон-Сейлеме.

Чуть ниже традиционно расположились Каспер Рууд и Хольгер Руне. С ними за путевку в полуфинал будут вести борьбу Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Себастьян Корда и Александр Бублик. Также здесь присутствуют несколько теннисистов, которые могут удивить, это Аслан Карацев, Доминик Тим, Джей-Джей Вульф и Адриан Маннарино.

В нижней четверти к Джоковичу отправились Стефанос Циципас, Тэйлор Фритц, Феликс Оже-Альяссим, Кристофер Юбэнкс, Лоренцо Музетти и Франсиско Черундоло. Есть еще несколько интересных персонажей, но каких-либо видимых шансов в матче с главным фаворитом у них не наблюдается.

Что касается борьбы за теннисную корону, то ее практически нет, Джоковичу достаточно выиграть один матч, чтобы вернуться на первую строчку. Все из-за того, что в прошлом году он не играл в Нью-Йорке из-за ковидных ограничений, а Алькарасу нужно защищать титул. Карлос, к слову, может стать первым теннисистом после Федерера, который защитит титул на US Open. Роджер побеждал на этих кортах с 2004 по 2008, после чего никто не смог выиграть в Нью-Йорке хотя бы два титула кряду.

Пропускают турнир Ян-Леннард Штруфф (травма бедра), Денис Шаповалов (колено), Ник Кирьос (запястье), Пабло Карреньо Буста (локоть), Рейлли Опелка (бедро), Марин Чилич (колено), Роберто Баутиста-Агут (растяжение связок) и Микаэль Имер, который объявил о завершении карьеры в 24 года после того, как его отстранили от тенниса на полтора года за нарушение антидопинговых правил.

Ориентировочный состав четвертьфиналов

Карлос Алькарас [1] – Янник Синнер [6]

Даниил Медведев [3] – Хуберт Хуркач [29]

Фрэнсис Тиафо [10] – Томми Пол [4]

Тэйлор Фритц [9] – Новак Джокович [2]

Наши

В отличие от прошлого года сразу два украинца были представлены в квалификации. Виталий Сачко и Алексей Крутых дебютировали на американском мейджоре, но уступили в первом раунде отбора. Виталий проиграл итальянцу Раулю Бранкаччо, Алексей не смог одолеть финалиста US Open 2018 Кевина Андерсона. Оба соперника украинцев проиграли в следующих матчах.

Женщины

Основные подводящие турниры

WTA 500 Вашингтон. Финал

Коко Гофф – Мария Саккари – 6:2, 6:3

WTA 1000. Монреаль. Финал

Джессика Пегула – Людмила Самсонова – 6:1, 6:0

WTA 1000 Цинциннати. Финал

Коко Гофф – Каролина Мухова – 6:3, 6:4

В этом году на турнирах US Open Series лучше всего показали себя американки. Теннисисткам из США отлично подошли тяжелые мячи, которыми они вынесли с кортов всех конкуренток. Наиболее успешно это делала 19-летняя Коко Гофф (по многочисленным просьбам именно так мы теперь будем именовать ее на сайте), выигравшая два из трех главных турниров августа. Единственное поражение в Монреале ей нанесла соотечественница Джессика Пегула, которая в результате и выиграла титул на Открытом чемпионате Канады.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек в целом играла неплохо, но в Монреале и в Цинциннати была остановлена на стадии полуфинала. Интересно, что полька впервые проиграла Гофф, ранее у нее было 7 побед в этом успешном матчапе. Учитывая, что эти теннисистки на всех турнирах Grand Slam в этом сезоне попадают в одну четверть сетки, то в этот раз такой жребий хуже как раз для Свёнтек.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Вторая ракетка мира Арина Соболенко также не показала чемпионских результатов, в Цинциннати ее второй раз за год в важном полуфинале выбила чешка Каролина Мухова. Тем не менее, Арина сохраняет неплохие шансы дебютировать в звании первой ракетки мира после US Open. Для этого ей нужно всего-навсего лучше выступить чем Свёнтек.

Что касается результатов жеребьевки, то они сбалансированные. В первую четверть сетки к Свёнтек и Гофф попали Петра Квитова, Вероника Кудерметова, Даниэль Коллинс, Дженнифер Брэди, Ализе Корне и Элиза Мертенс. В первом круге ожидается интересный матч между Аленой Остапенко и Жасмин Паолини. Также здесь сыграет экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки, во втором раунде возможен ее матч с Квитовой.

Во второй четверти к Елене Рыбакиной и Марии Саккари жребий определил Белинду Бенчич, Каролину Мухову и Викторию Азаренко. Здесь есть и украинки Ангелина Калинина, Марта Костюк и Катерина Байндл. Также ожидается интересный матч первого раунда Слоан Стивенс – Беатрис Хаддад-Майя.

Чуть ниже расположились Джессика Пегула, Каролин Гарсия, Маркета Вондроушова, Людмила Самсонова, Мэдисон Киз, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова. Не лучшая часть сетки для Элины Свитолиной, которая и так с травмой. Также здесь находится Леся Цуренко.

В нижней четверти Арине Соболенко попытаются составить конкуренцию Онс Жабер, Дарья Касаткина, Чжэн Циньвень, Донна Векич и Барбора Крейчикова. Есть и опытные Винус Уильямс, Кайя Канепи, Барбора Стрыцова. Сюрпризов можно ожидать от Софии Кенин и Каролины Плишковой, но шансы на это небольшие. Поединком с Соболенко, вероятно, завершит карьеру одесситка Марина Заневская, которая выступает под бельгийским флагом. Также через квалификацию сюда пробилась уроженка Киева Ева Лис, играющая за Германию.

Букмекеры среди основных фавориток видят действующую чемпионку Свёнтек (3.4), а также Соболенко (5.0) и Гофф (6.5). Неплохие шансы оставляют Рыбакиной (9.0) и Пегуле (9.5).

Не сыграют на турнире Паула Бадоса (завершила сезон), Бьянка Андрееску (стрессовый перелом спины), Симона Халеп (временно отстранена из-за нарушения антидопинговых правил), Шелби Роджерс (борется с травмами), Чжан Шуай (запланировала перерыв в карьере) и Кэти Макнелли (травма локтя). Из прежних топов Наоми Осака только недавно стала мамой, Анжелик Кербер родила в феврале, а Гарбинье Мугуруса пока взяла паузу в карьере.

Ориентировочный состав четвертьфиналов

Ига Свёнтек [1] – Коко Гофф [6]

Елена Рыбакина [4] – Каролина Мухова [10]

Маркета Вондроушова [9] – Джессика Пегула [3]

Онс Жабер [5] – Арина Соболенко [2]

Наши

В основной сетке сыграют пять украинских теннисисток, которые прошли по рейтингу. В квалификации выступали еще четыре представительницы Украины, но только Даяна Ястремская имела реальные шансы пробиться в основу, дойдя до финала отбора. Кстати, Даяна впервые играла здесь квалификацию, во время первого стремительного подъема в рейтинге ей удалось выступить в Нью-Йорке пять раз в основе по рейтингу. Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева проиграли в первом раунде отбора.

Элина Свитолина на американских кортах неплохо показала себя на соревнованиях в Вашингтоне, где в конкурентном матче проиграла Джессике Пегуле. Далее было разгромное поражение от Даниэль Коллинс в Монреале и известие о травме голеностопа. Обычно эта проблема так быстро не уходит, но ни перед Ролан Гаррос, ни перед Уимблдоном никто не ожидал от Элины того, что она сделала. Возможно, и на этот раз случится очередное чудо. По сетке в третьем круге маячит встреча с Пегулой и это будет главным экзаменом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Джессика Пегула

Ангелина Калинина в августе выиграла 2 матча из пяти и снялась с последнего турнира в Кливленде, хотя провела там очень неплохой поединок против Аны Богдан из Румынии. Наверное, больше всего за это время болельщикам запомнилось обидное поражение в матче с пятой ракеткой мира Онс Жабер в Цинциннати. В третьей партии украинка вела 5:1 (30-30), после чего каким-то удивительным образом растеряла преимущество. Ранее за Ангелиной подобного не наблюдалось, как раз именно она известная своими волевыми качествами, но после успешного турнира в Риме мы подобного не наблюдаем. Ангелина начинает в понедельник с испанкой Сарой Соррибес Тормо, которая только в суботу выиграла турнир в Кливленде. Очень непростая соперница, в третьем круге есть вероятность встретиться с Саккари.

Марта Костюк сразу попала на Елену Рыбакину и это, скорее всего, приговор. Марта неплохо начала в Вашингтоне, а сейчас имеет три поражения кряду от Самсоновой, Чжэн и Паолини. Кстати, со жребием Костюк в этом году не складывается, на всех турнирах Grand Slam в первом круге она играет с сеяными, три из них – из топ-10. Хотя в этом есть недочеты и команды украинки. Она вполне могла сыграть на турнирах WTA 250 и добить рейтинг до посева. Но был выбран другой путь.

Леся Цуренко прошла квалификацию в Монреале, после чего снялась из-за разболевшегося локтя. По словам украинки, для нее мячи на американской серии слишком тяжелые, из-за чего организм дает сбой. Вместо отказавшейся от участия Андрееску Леся проведет встречу с квалифаером Эльзой Жакемо и это неплохая новость. Далее Екатерина Александрова или Лейла Фернандес, с ними будет тяжелее.

Катерина Байндл неплохо отыграла на недавнем турнире в Чикаго, но снялась перед четвертьфиналом. Если со здоровьем все в порядке, то ей по силам обыграть Анну Каролину Шмидлову, хотя словачка сейчас в хорошей форме. Против Саккари во втором круге шансов будет откровенно немного.

Матчи основной сетки начнутся в понедельник, старт игрового дня в 18:00 по Киеву. В первый день на корт выйдут Катерина Байндл (1-й запуск), Марта Костюк (2-й запуск) и Ангелина Калинина (3-й запуск). В целом, очень удобно для зрителей, можно будет посмотреть поединки с участием украинок не жертвуя сном.

Как всегда напоминаю, что при счете 6:6 в заключительном сете теннисисты теперь играют тринадцатый гейм до 10 выигранных очков на всех турнирах Grand Slam. Раньше в Нью-Йорке тай-брейк в финальной партии был обычным – до семи очков.