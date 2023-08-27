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Чемпионат Германии
Бавария
27.08.2023 18:30 – FT 3 : 1
Аугсбург
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Германия
27 августа 2023, 20:27 | Обновлено 27 августа 2023, 20:36
244
0

Дубль Кейна. Бавария уверенно победила Аугсбург

Мюнхенская команда одержала вторую победу в чемпионате и идет без потерь

27 августа 2023, 20:27 | Обновлено 27 августа 2023, 20:36
244
0
Дубль Кейна. Бавария уверенно победила Аугсбург
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 2 тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» принимала «Аугсбург». Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу мюнхенцев. Дважды отличился звездный новичок команды Гарри Кейн, а еще раз за« Баварию» забил игрок соперников.

Эта победа стала для «Баварии» второй в чемпионате - в первом туре был разгромлен «Вердер» (4:0). Для Кейна забитые голы стали соответственно вторым и третьим в футболке «Баварии».

Бундеслига. 2 тур.

Бавария – Аугсбург – 3:1.

Голы: Удуохай, 32, аг, Кейн, 40, пен, 69 – Белджо, 86.

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Источник Sport.ua
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