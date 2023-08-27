Первая лига. Левый Берег разгромил Диназ
Дубль на счету Войцеховского
Во втором матче воскресного игрового дня группы Б Первой лиги «Левый Берге» дома разгромил со счетом 3:0 другую команду из Киевской области, «Диназ» из Вышгорода. Дубль на счету Владислава Войцеховского, еще один гол забил Арсен Слотюк. Все три гола в матче были забиты еще до перерыва.
«Левый Берег» поднялся на второе место в группе Б, «Диназ» идет предпоследним, девятым.
Первая лига. Группа Б. 5-й тур
«Левый Берег» – «Диназ» – 3:0
Голы: Войцеховский 8, 33, Слотюк 14
Также сегодня «Металлург» Запорожье дома обыграл «Чернигов» со счетом 4:2.
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