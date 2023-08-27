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Чемпионат Украины
Левый берег
27.08.2023 17:00 - : -
Диназ
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Украина. Первая лига
27 августа 2023, 10:43 | Обновлено 27 августа 2023, 10:47
36
0

Металлург – Чернигов, Левый берег – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 августа видеотрансляцию поединков 5-го тура Первой лиги

27 августа 2023, 10:43 | Обновлено 27 августа 2023, 10:47
36
0
Металлург – Чернигов, Левый берег – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Левый берег

​​27 августа проходят поединки 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 5-й тур, 27 августа

  • 15:30. Металлург Запорожье – Чернигов
  • 17:00. Левый берег Киев – Диназ Вышгород

Видеотрансляция матчей

15:30. Металлург Запорожье – Чернигов

17:00. Левый берег Киев – Диназ Вышгород

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Источник Sport.ua
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