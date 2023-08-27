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Украина. Первая лига27 августа 2023, 10:43 | Обновлено 27 августа 2023, 10:47
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Металлург – Чернигов, Левый берег – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 августа видеотрансляцию поединков 5-го тура Первой лиги
27 августа 2023, 10:43 | Обновлено 27 августа 2023, 10:47
36
0
27 августа проходят поединки 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 5-й тур, 27 августа
- 15:30. Металлург Запорожье – Чернигов
- 17:00. Левый берег Киев – Диназ Вышгород
Видеотрансляция матчей
15:30. Металлург Запорожье – Чернигов
17:00. Левый берег Киев – Диназ Вышгород
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