Первая лига. Запорожский Металлург победил Чернигов

Состоялся поединок 5-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором играли запорожский «Металлург» и «Чернигов». Игра проходила в Умани на поле местного стадиона «Центральный».

Со счетом 4:2 победу одержали номинальные хозяева из Запорожья. Она стала для них второй подряд – в предыдущем туре «Металлург» в гостях победил «Полтаву».

Первая лига. Группа Б. 5 тур.

«Металлург» Запорожья – «Чернигов» – 4:2.

Голы: Сад, 16, пен, 34, Могильный, 59, Галата, 77 – Сердюк, 17, Шумило, 38.

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