Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Запорожский Металлург победил Чернигов
Чемпионат Украины
Металлург Зп
27.08.2023 15:30 – FT 4 : 2
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
27 августа 2023, 17:54 | Обновлено 27 августа 2023, 18:38
188
0

Первая лига. Запорожский Металлург победил Чернигов

Победа стала для запорожцев второй подряд

27 августа 2023, 17:54 | Обновлено 27 августа 2023, 18:38
188
0
Первая лига. Запорожский Металлург победил Чернигов
Металлург Запорожье

Состоялся поединок 5-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором играли запорожский «Металлург» и «Чернигов». Игра проходила в Умани на поле местного стадиона «Центральный».

Со счетом 4:2 победу одержали номинальные хозяева из Запорожья. Она стала для них второй подряд – в предыдущем туре «Металлург» в гостях победил «Полтаву».

Первая лига. Группа Б. 5 тур.

«Металлург» Запорожья – «Чернигов» – 4:2.

Голы: Сад, 16, пен, 34, Могильный, 59, Галата, 77 – Сердюк, 17, Шумило, 38.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
Оболонь – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
Два почти одинаковых гола. Ворскла выиграла у Черноморца
Металлург Запорожье Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Бокс | 27 августа 2023, 04:05 8
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика

Промоутер считает, что это фото все объясняет

Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
Бокс | 27 августа 2023, 04:29 1
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»

Ирландский боксер считает, что все в бою Усик – Дюбуа было правильно

Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Бокс | 27.08.2023, 13:31
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
Бокс | 27.08.2023, 01:20
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
Лалатович подтвердил. Заря продала Русина
Футбол | 27.08.2023, 17:19
Лалатович подтвердил. Заря продала Русина
Лалатович подтвердил. Заря продала Русина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калеб ТРУАКС: «Надо было признать нокдаун»
Калеб ТРУАКС: «Надо было признать нокдаун»
27.08.2023, 10:05 13
Бокс
Гордон опубликовал прослушку Поворознюка, тот предлагал взятку жертве
Гордон опубликовал прослушку Поворознюка, тот предлагал взятку жертве
26.08.2023, 05:40 3
Футбол
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
26.08.2023, 19:58 18
Футбол
Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии
Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии
25.08.2023, 19:58 16
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Это не был удар ниже пояса. Надо назначить реванш»
Фрэнк УОРРЕН: «Это не был удар ниже пояса. Надо назначить реванш»
27.08.2023, 02:42 15
Бокс
Жирона обыграла Севилью, Довбик не попал в пустые ворота
Жирона обыграла Севилью, Довбик не попал в пустые ворота
27.08.2023, 00:32 12
Футбол
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
27.08.2023, 00:35
Волейбол
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
27.08.2023, 04:41 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем