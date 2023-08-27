27.08.2023 15:30 – FT 4 : 2
Украина. Первая лига27 августа 2023, 17:54 | Обновлено 27 августа 2023, 18:38
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Первая лига. Запорожский Металлург победил Чернигов
Победа стала для запорожцев второй подряд
27 августа 2023, 17:54 | Обновлено 27 августа 2023, 18:38
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Состоялся поединок 5-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором играли запорожский «Металлург» и «Чернигов». Игра проходила в Умани на поле местного стадиона «Центральный».
Со счетом 4:2 победу одержали номинальные хозяева из Запорожья. Она стала для них второй подряд – в предыдущем туре «Металлург» в гостях победил «Полтаву».
Первая лига. Группа Б. 5 тур.
«Металлург» Запорожья – «Чернигов» – 4:2.
Голы: Сад, 16, пен, 34, Могильный, 59, Галата, 77 – Сердюк, 17, Шумило, 38.
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