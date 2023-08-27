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Чемпионат Украины
Карпаты-2
27.08.2023 12:00 – FT 0 : 2
ЮКСА
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Украина. Вторая лига
27 августа 2023, 18:27 | Обновлено 27 августа 2023, 18:32
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Вторая лига. ЮКСА и Звягель победили, Рух-2 сыграл вничью

Еще один матч не состоялся

27 августа 2023, 18:27 | Обновлено 27 августа 2023, 18:32
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0
Вторая лига. ЮКСА и Звягель победили, Рух-2 сыграл вничью
ФК Рух

Состоялись три матча 4 тура Второй лиги Украины. ЮКСА в гостях победила «Карпаты-2», «Звягель» разгромил киевский «Локомотив», а «Рух-2» и винницкая «Нива» поделили очки.

Чемпионат Украины. Вторая лига. 4 тур.

«Карпаты-2» – ЮКСА – 0:2.

Голы: Евдокимов, 3, Вава, 40.

«Звягель» – «Локомотив» Киев – 4:0.

Голы: Ндукве, 16, Скидан, 42, Ващишин, 67, Оринчак, 76.

«Рух-2» – «Нива» В – 1:1.

Голы: Непейпиев, 82 – Евтихов, 49.

Еще один матч тура – между «Скалой 1911» и «Вастом» – не состоялся. Николаевская команда не поехала на игру и имеет все шансы прекратить свое существование.

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Источник Sport.ua
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