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Украина. Вторая лига
28 августа 2023, 14:05 | Обновлено 28 августа 2023, 14:08
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Владимир БЕЗУБЯК: «У нас еще не до конца смоделирована игра в атаке»

Тренер «Руха-2» – об игре с винницкой «Нивой»

28 августа 2023, 14:05 | Обновлено 28 августа 2023, 14:08
150
0
Владимир БЕЗУБЯК: «У нас еще не до конца смоделирована игра в атаке»
ФК Рух. Владимир Безубяк

Тренер молодежной команды львовского «Руха» Владимир Безубьяк прокомментировал игру своих подопечных в 4 туре Второй лиги против винницкой «Нивы» (1:1).

«Я доволен игрой, но не результатом. В первом тайме у нас было территориальное преимущество и создали ряд опасных моментов. Если бы игроки в завершающей стадии оказались в нужных зонах – мы забили бы не один гол. Надо наигрывать такие комбинации, но у нас нет такой возможности. Винничане не создали ни одного опасного момента, впрочем, воспользовались нашей ошибкой.

Мы уже лучше смотримся на поле и в плане тактики также чувствуется лучшее взаимодействие игроков. Ребята понимают, что тренерский штаб требует от них. Мы же видим от них нормальное, правильное отношение к игре. Даже сегодня: когда пропускаешь такие голы, психологически можно сломаться, но игроки выдержали удар и сравняли счет.

Снова хорошо сыграл Непейпиев, проявил индивидуальное мастерство. У нас еще не до конца смоделирована игра в атаке – все нужно довести до автоматизма. Но в команде играют перспективные игроки, у которых хорошее будущее. Есть хорошее сочетание молодых и опытных игроков. Неплохая команда вырисовывается, а голы и результаты еще придут.

Когда удаляли Рогачева, судья объяснил, что Никита действовал с риском нанесения травмы сопернику. Я этого не увидел. Да, была грубая игра, но не больше, чем на желтую карточку. Рогачев играл в мяч, просто не успел, достаточно было показать предупреждение. Жаль, потому что он наш ключевой игрок. Вероятно, ему дадут несколько матчей дисквалификации. Придется наигрывать кого-то из молодежи, чтобы ребята набирались опыта», – сказал Безубьяк.

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Владимир Безубяк Рух-2 Львов Нива Винница Первая лига Украины
Источник ФК Рух Львов
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