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Чемпионат Украины
Карпаты-2
27.08.2023 12:00 – 45+ 0 : 2
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
27 августа 2023, 11:50 |
205
0

Карпаты-2 – ЮКСА, Звягель – Локомотив, Рух-2 – Нива В. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 27 августа видеотрансляцию поединков 4-го тура Второй лиги

27 августа 2023, 11:50 |
205
0
Карпаты-2 – ЮКСА, Звягель – Локомотив, Рух-2 – Нива В. Смотреть онлайн LIVE
ПФЛ

​27 августа проходят поединки 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 4-й тур, 27 августа

  • 12:00. Карпаты-2 Львов – ЮКСА Тарасовка
  • 14:30. Звягель – Локомотив Киев
  • 14:30. Рух-2 Львов – Нива Винница

Матч Скала 1911 – Васт Николаев не состоится из-за неявки гостей

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей

12:00. Карпаты-2 Львов – ЮКСА Тарасовка

14:30. Звягель – Локомотив Киев

14:30. Рух-2 Львов – Нива Винница

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Вава (ЮКСА).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Евдокимов (ЮКСА).
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Источник Sport.ua
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