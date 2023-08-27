Украина. Вторая лига27 августа 2023, 11:50 |
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Карпаты-2 – ЮКСА, Звягель – Локомотив, Рух-2 – Нива В. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 27 августа видеотрансляцию поединков 4-го тура Второй лиги
27 августа 2023, 11:50 |
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27 августа проходят поединки 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 4-й тур, 27 августа
- 12:00. Карпаты-2 Львов – ЮКСА Тарасовка
- 14:30. Звягель – Локомотив Киев
- 14:30. Рух-2 Львов – Нива Винница
Матч Скала 1911 – Васт Николаев не состоится из-за неявки гостей
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей
12:00. Карпаты-2 Львов – ЮКСА Тарасовка
14:30. Звягель – Локомотив Киев
14:30. Рух-2 Львов – Нива Винница
События матча
40’
ГОЛ ! Мяч забил Вава (ЮКСА).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Евдокимов (ЮКСА).
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