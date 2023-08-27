УСИК: «Буду cерьезно строить футбольную карьеру. Мечта – сыграть с Динамо»

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) прокомментировал подписание контракта с житомирским «Полесьем» – клубом УПЛ.

«Это серьезно. Я серьезно собираюсь строить карьеру футбольную. Быть на сборах с командой, работать. Моя мечта – сыграть с «Динамо». По физике я вывезу. Смогу по всему полю бегать, стоять в обороне, идти в атаку. А ще, прикинь, гол забью. Бах – и гол», – сказал Усик.

Напомним, что в феврале 2022 года в рамках турнира Winter Cup Усик дебютировал в профессиональном футболе в составе «Полесья» против «Вереса». Александр вышел на замену во втором тайме (77 минута). До этого он провел ряд тренировок с житомирской командой.