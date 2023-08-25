Все-таки в Шахтер? Палмейрас согласился продать Кевина этим летом

20-летний левый вингер «Палмейраса» Кевин, которым на протяжении длительного периода времени интересуется «Шахтер», в ближайшее время все-таки может сменить клуб.

Сообщается, что руководство бразильского клуба сменило позицию, и готово продать своего таланта, по которому уже получило конкретное предложение.

Название клуба, который сделал «Палмейрасу» предложение по Кевину не сообщается, однако в июне была информация, что 9 миллионов евро бразильцам давал «Кристал Пэлас», а вот «Шахтер» изъявлял готовность заплатить за 50% экономических прав на игрока 5 миллионов евро.

В апреле бразильские СМИ писали, что боссы «Палмейраса» приняли решение не продавать Кевина, которому в 2023 году в клубе намеревались предоставить значительную игровую практику в первой команде. Однако в текущем розыгрыше бразильской Серии А вингер так и не сыграл ни одного поединка.