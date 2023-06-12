Кристал Пэлас предложил 9 млн евро за вингера, которым интересовался Шахтер

Английский «Кристал Пэлас» предпринял попытку заполучить 20-летнего вингера юношеской команды «Палмейраса» Кевина, сообщает журналист Хорхе Никола.

«Стекольщики» выразили готовность заплатить за футболиста 9 миллионов евро, но услышали отказ.

«Джон Текстор, владелец «Ботафого», недавно консультировался с «Палмейрасом». Идея заключалась в том, чтобы нанять Кевина, который играл на чемпионате мира U-20 и готовится стать важной частью первой команды «Палмейраса». Однако Текстор хотел подписать его не в «Ботафого», а в «Кристал Пэлас» (Текстор является совладельцем английского клуба – прим. ред.). Он предложил 9 миллионов евро, но «Палмейрас» ответил, что ранее они отклонили более выгодное предложение», — сказал Никола.

Отметим, что 50% экономических прав на Кевина принадлежат «Деспортиво Бразил», остальные находятся во владении «Палмейраса».

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» отказал «Шахтеру» в трансфере Кевина, причем «горняки» давали за вингера 10 миллионов евро.