Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас предложил 9 млн евро за вингера, которым интересовался Шахтер
Бразилия
12 июня 2023, 18:18 |
1097
0

Кристал Пэлас предложил 9 млн евро за вингера, которым интересовался Шахтер

«Палмейрас» хочет получить больше за Кевина

12 июня 2023, 18:18 |
1097
0
Кристал Пэлас предложил 9 млн евро за вингера, которым интересовался Шахтер
instagram.com/_kev11nn. Кевин

Английский «Кристал Пэлас» предпринял попытку заполучить 20-летнего вингера юношеской команды «Палмейраса» Кевина, сообщает журналист Хорхе Никола.

«Стекольщики» выразили готовность заплатить за футболиста 9 миллионов евро, но услышали отказ.

«Джон Текстор, владелец «Ботафого», недавно консультировался с «Палмейрасом». Идея заключалась в том, чтобы нанять Кевина, который играл на чемпионате мира U-20 и готовится стать важной частью первой команды «Палмейраса». Однако Текстор хотел подписать его не в «Ботафого», а в «Кристал Пэлас» (Текстор является совладельцем английского клуба – прим. ред.). Он предложил 9 миллионов евро, но «Палмейрас» ответил, что ранее они отклонили более выгодное предложение», — сказал Никола.

Отметим, что 50% экономических прав на Кевина принадлежат «Деспортиво Бразил», остальные находятся во владении «Палмейраса».

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» отказал «Шахтеру» в трансфере Кевина, причем «горняки» давали за вингера 10 миллионов евро.

По теме:
Клуб с украинцем Ярмолюком совершил рекордное в истории подписание
Источник: Кривбасс предложил за игрока Миная 400 тысяч долларов
ФИФА обязала Вест Хэм выплатить цска 17 миллионов евро. Что случилось?
Палмейрас Кристал Пэлас трансферы Кевин Шахтер Донецк трансферы АПЛ Ботафого Джон Текстор
Источник Torcedores
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Офсайда не было! Виктор Цыганков сравнял счет в матче против Германии
Футбол | 12 июня 2023, 19:28 0
Офсайда не было! Виктор Цыганков сравнял счет в матче против Германии
Офсайда не было! Виктор Цыганков сравнял счет в матче против Германии

Сине-желтые на 19-й минуте матча уравняли ситуацию

Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
Теннис | 12 июня 2023, 10:20 3
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной

Обзор главных событий Ролан Гаррос 2023

«Я выиграл 8 раундов». Деревянченко требует реванша с Мунгией
Бокс | 12.06.2023, 07:30
«Я выиграл 8 раундов». Деревянченко требует реванша с Мунгией
«Я выиграл 8 раундов». Деревянченко требует реванша с Мунгией
Михаил МУДРИК: «Никаких ожиданий, но победить всегда хотим»
Футбол | 12.06.2023, 16:02
Михаил МУДРИК: «Никаких ожиданий, но победить всегда хотим»
Михаил МУДРИК: «Никаких ожиданий, но победить всегда хотим»
Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
Теннис | 12.06.2023, 07:59
Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
11.06.2023, 08:19 3
Бокс
ВИДЕО. Удар по печени. Как Деревянченко оказался в нокдауне в 12-м раунде
ВИДЕО. Удар по печени. Как Деревянченко оказался в нокдауне в 12-м раунде
11.06.2023, 07:05 2
Бокс
Пеп ГВАРДИОЛА: «Реал, не расслабляйся. Мы идем за тобой»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Реал, не расслабляйся. Мы идем за тобой»
11.06.2023, 02:40 4
Футбол
Ман Сити выиграл ЛЧ, Украина – в полуфинале ЧМ по socca, Свентек взяла РГ
Ман Сити выиграл ЛЧ, Украина – в полуфинале ЧМ по socca, Свентек взяла РГ
11.06.2023, 06:00
Футбол
Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией
Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией
10.06.2023, 22:39 2
Война
Украина разгромила Англию в финале и выиграла чемпионат Европы IFCPF
Украина разгромила Англию в финале и выиграла чемпионат Европы IFCPF
10.06.2023, 20:23 8
Футбол
Драма в серии пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧМ по socca
Драма в серии пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧМ по socca
11.06.2023, 14:34 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности