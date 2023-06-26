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  4. Шахтер предложил 5 млн евро за Кевина – СМИ
Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 22:52 |
2453
1

Шахтер предложил 5 млн евро за Кевина – СМИ

«Горняки» продолжают интересоваться талантом «Палмейраса»

26 июня 2023, 22:52 |
2453
1
Шахтер предложил 5 млн евро за Кевина – СМИ
instagram.com/talentoo_raro. Кевин

Чемпион Украины «Шахтер» продолжает проявлять интерес к 20-летнему левому вингеру «Палмейраса» Кевину.

Сообщается, что за 50% экономических прав на футболиста донецкий клуб предложил 5 миллионов евро.

«Палмейрас» на прошлой неделе продлил контракт с Кевином, и теперь соглашение рассчитано до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что 9 миллионов евро за Кевина «Палмейрасу» предложил «Кристал Пэлас», но бразильский клуб ответил на это отказом.

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Кевин Палмейрас Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник O Futebolero Brasil
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Yura Юрий
прочитал заголовок, подумал, что Де Брюйне)))
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