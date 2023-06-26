Украина. Премьер лига26 июня 2023, 22:52 |
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Шахтер предложил 5 млн евро за Кевина – СМИ
«Горняки» продолжают интересоваться талантом «Палмейраса»
26 июня 2023, 22:52 |
2453
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Чемпион Украины «Шахтер» продолжает проявлять интерес к 20-летнему левому вингеру «Палмейраса» Кевину.
Сообщается, что за 50% экономических прав на футболиста донецкий клуб предложил 5 миллионов евро.
«Палмейрас» на прошлой неделе продлил контракт с Кевином, и теперь соглашение рассчитано до конца 2026 года.
Ранее сообщалось, что 9 миллионов евро за Кевина «Палмейрасу» предложил «Кристал Пэлас», но бразильский клуб ответил на это отказом.
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