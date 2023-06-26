Шахтер предложил 5 млн евро за Кевина – СМИ

Чемпион Украины «Шахтер» продолжает проявлять интерес к 20-летнему левому вингеру «Палмейраса» Кевину.

Сообщается, что за 50% экономических прав на футболиста донецкий клуб предложил 5 миллионов евро.

«Палмейрас» на прошлой неделе продлил контракт с Кевином, и теперь соглашение рассчитано до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что 9 миллионов евро за Кевина «Палмейрасу» предложил «Кристал Пэлас», но бразильский клуб ответил на это отказом.