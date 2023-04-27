Палмейрас не будет продавать Кевина. Ранее по нему торговался Шахтер

Руководство «Палмейраса» планирует в 2023 году дать больше игрового времени в первой команде 20-летнему таланту Кевину, интерес к которому проявлял «Шахтер».

Главный тренер «Палмейраса» Абел Феррейра полагает, что Кевин может быть полезен первой команде, где пока будет получать ограниченное количество игрового времени.

В бразильском клубе не хотят рассматривать варианты с продажей таланта, по которому ранее отвергли два предложения от «Шахтера» на 7 и 10 миллионов евро.

Контракт Кевина с «Палмейрасом» рассчитан до 30 июня 2026 года и содержит пункт о клаусуле на 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что у «Палмейраса» наметились проблемы с Кевином, по которому клуб не смог согласовать выкуп всей части экономических прав у прежнего владельца – «Деспортиво Бразил».