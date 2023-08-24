WTA24 августа 2023, 19:50 | Обновлено 24 августа 2023, 19:54
596
1
Байндл снялась с турнира в Чикаго
Катерина не выйдет на матч 1/4 финала против Лючии Бронцетти
24 августа 2023, 19:50 | Обновлено 24 августа 2023, 19:54
596
1
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) снялась с турнира серии WTA 125 в Чикаго (США).
В 1/4 финала соревнований украинка должна была сыграть против Лючии Бронцетти из Италии (№82 WTA), но снялась до начала встречи.
В следующем раунде Бронцетти сыграет против Виктории Томовой (№104 WTA) или Камиллы Рахимовой (№78 WTA).
Отметим, что Байндл уже знает первую соперницу на Открытом чемпионате США по теннису.
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Готовиться к шлему Америки нужно потренироваться хорошо на турнире этом получилось теперь шлем впереди .
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