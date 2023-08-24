Байндл снялась с турнира в Чикаго

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) снялась с турнира серии WTA 125 в Чикаго (США).

В 1/4 финала соревнований украинка должна была сыграть против Лючии Бронцетти из Италии (№82 WTA), но снялась до начала встречи.

В следующем раунде Бронцетти сыграет против Виктории Томовой (№104 WTA) или Камиллы Рахимовой (№78 WTA).

Отметим, что Байндл уже знает первую соперницу на Открытом чемпионате США по теннису.