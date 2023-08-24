Украинки получили первых соперниц в основе US Open
Матчи основной сетки стартуют в ближайший понедельник
Состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США по теннису. В этом году в основе будет как минимум пять представительниц Украины.
Элина Свитолина (№26 WTA) в первом раунде сыграет против Анны-Лены Фридзам из Германии (№88 WTA).
Ангелина Калинина (№28 WTA) на старте соревнований сразится против Сары Соррибес Тормо из Испании (№95 WTA).
Марта Костюк (№39 WTA) начнет борьбу в основе матчем с с четвертой сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA).
Леся Цуренко (№45 WTA) стартует поединком с канадкой Бьянкой Андрееску (№51 WTA).
Катерина Байндл (№83 WTA) в первом круге померится силами против Анны Каролины Шмидловой из Словакии (№63 WTA).
Отметим, что борьбу в квалификации продолжает Даяна Ястремская.
Соревнования начнутся 28 августа.
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