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US Open
24 августа 2023, 19:18 | Обновлено 24 августа 2023, 19:43
492
3

Украинки получили первых соперниц в основе US Open

Матчи основной сетки стартуют в ближайший понедельник

24 августа 2023, 19:18 | Обновлено 24 августа 2023, 19:43
492
3
Украинки получили первых соперниц в основе US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США по теннису. В этом году в основе будет как минимум пять представительниц Украины.

Элина Свитолина (№26 WTA) в первом раунде сыграет против Анны-Лены Фридзам из Германии (№88 WTA).

Ангелина Калинина (№28 WTA) на старте соревнований сразится против Сары Соррибес Тормо из Испании (№95 WTA).

Марта Костюк (№39 WTA) начнет борьбу в основе матчем с с четвертой сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA).

Леся Цуренко (№45 WTA) стартует поединком с канадкой Бьянкой Андрееску (№51 WTA).

Катерина Байндл (№83 WTA) в первом круге померится силами против Анны Каролины Шмидловой из Словакии (№63 WTA).

Отметим, что борьбу в квалификации продолжает Даяна Ястремская.

Соревнования начнутся 28 августа.

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US Open 2023 жеребьевка Элина Свитолина Ангелина Калинина Марта Костюк Леся Цуренко Катерина Байндл (Козлова) Анна-Лена Фридзам Сара Соррибес-Тормо Елена Рыбакина Бьянка Андрееску Анна Каролина Шмидлова
Источник Sport.ua
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александр
"жереб"- Костюк, Цуренко з рейтингом - мають Рибакіну та Андрієску(УЕліни і Гелі - теж, не слабі. Возняцкі - вайлдкарт , грає з кваліфаєром....
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Stanislav Matusevych
Марта знову заслужила отримати топа на старті Шолома. Ну а хто винен, якщо ти постійно на межі посіву, але гребуєш 250-тисячниками та програєш одразу на тисячниках? Так той посів не отримати. А так 2-3 людини перше коло можуть пройти. Але третє - стеля для усіх.
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