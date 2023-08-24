4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге

Летом минувшего года форвард сборной Украины Роман Яремчук за 17 миллионов евро перешел из «Бенфики» в «Брюгге». Возвращение в Бельгию, где воспитанник академий «Карпат» и «Динамо» до этого провел четыре года в рядах «Гента», казалось для нападающего практически идеальной возможностью вернуться на прежний уровень уверенности и результативности, но все пошло вовсе не по такому сценарию.

Сезон травм, разочарований и тренерской чехарды

Сезон-2022/23 выдался абсолютно неудачным для «Брюгге». 18-кратный чемпион Бельгии на этот раз сумел финишировать лишь на четвертой строчке в турнирной таблице, пропустив вперед «Антверпен», «Генк» и «Юнион Сент-Жиллуаз». Это означало одно – в новом сезоне «Брюгге» все-таки добыл путевку в еврокубки, что правда, лишь в третьесортную Лигу конференций, а это вряд ли соответствует амбициями болельщиков и руководства.

Яремчук провел в минувшем чемпионате Бельгии 23 поединка, в которых отличился только 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Всего на поле украинец провел 874 минуты, являясь куда как больше игроком ротации, но не основной обоймы. Хотя изначально, судя по сумме инвестиций в трансфер Романа, боссы «Брюгге» рассчитывали видеть именно Яремчука ключевой фигурой в нападении своей команды.

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Из объективных причин, которые помешали Яремчуку с ходу заиграть в «Брюгге», стоит выделять довольно частые проблемы со здоровьем. Украинец провел в лазарете команды суммарно порядка трех месяцев, залечивая то повреждение колена, то разрыв икроножной мышцы.

Также из-за проблемных результатов «Брюгге» по ходу сезона-2022/23 возглавляли три разных главных тренера. Сперва непосредственным боссом для Яремчука и его партнеров был бельгиец Карл Хуфкенс, который покинул клуб в конце декабря 2022-го, на его место пришел англичанин Скотт Паркер, продержавшийся на тренерском мостике чуть более двух месяцев, а заканчивали чемпионат «черно-синие» уже под началом 41-летнего бельгийца Рика де Мила, работавшего в ассистентах сперва у Хуфкенса, а затем и у Паркера.

Ссора с руководством – истина или конспирология?

Еще одна крайне неприятная и непонятная ситуация произошла с Яремчуком уже ближе к концовке минувшего сезона. Когда в начале апреля журналисты спросили Рика де Мила, почему украинский форвард не попал даже в заявку на матч 32-го тура чемпионата против «Серена», тот четко и ясно дал понять, что готов ставить в состав только тех футболистов, которые лучше подготовлены прямо здесь и сейчас, а украинец, дескать, проигрывает конкуренцию, из-за чего и оказывается на трибунах.

Уже в конце апреля Рик де Мил сообщил, что Яремчук сильно переболел и не готов помогать команде на поле, вследствие чего до финиша сезона украинский нападающий успел сыграть всего в одном поединке за «черно-синих» – в четвертом туре чемпионского плей-офф против «Антверпена» (2:0), когда вышел на поле в стартовом составе и провел 58 минут, после чего был заменен, так и не отметившись результативными действиями.

А уже в начале мая украинский журналист Виктор Вацко поделился инсайдами о том, что Яремчук не играет за «Брюгге» по абсолютно нефутбольным причинам. Якобы у украинского форварда произошел конфликт с исполнительным директором бельгийского клуба Винсентом Маннартом.

«Мне подтвердило несколько источников: у Яремчука произошла конфликтная ситуация с одним из руководителей клуба – Винсентом Маннартом. Маннарт имеет большие кадровые решения по тренерским штабам, которых в «Брюгге» изменилось много. Насколько я понимаю, Роман не играет по нефутбольным причинам. Конечно, если бы он выходил на те несколько минут и забивал, возможно, было бы иначе. Но забивал Яремчук в последний раз в октябре. С другой стороны, Яремчук такой форвард, которому нужно доверие и поддержка. В «Генте» у него это было, и он забивал много», - заявил Вацко в своей авторской программе на Youtube.

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Официальные лица «Брюгге» не стали комментировать подобные слухи, но уже в середине мая в бельгийской прессе появилась информация о том, что руководство «черно-синих» разочаровано показателями украинского нападающего и собирается избавиться от него в летнее трансферное окно. При этом, сообщалось, что в «Брюгге» понимают, что, скорее всего, клубу не удастся компенсировать инвестированные в покупку Яремчука 17 миллионов евро, а потому будут готовы даже к тому, чтобы вести переговоры по аренде нападающего.

Новый тренер – новый шанс?

В конце мая «Брюгге» отрапортовал о том, что начиная с сезона-2023/24 главным тренером команды будет являться норвежец Ронни Дейла. Этот специалист ранее приводил «Стремсгодсет» к титулу чемпиона Норвегии, «Селтик» - к чемпионству в Шотландии, а с «Нью-Йорк Сити» выигрывал Кубок MLS – главную награду профессионального футбольного сезона в Северной Америке.

Сезон-2022/23 Дейла отработал в «Стандарде», однако результатами не впечатлил, а потому его назначение в «Брюгге» можно воспринимать не иначе, как признание былых заслуг.

Дейла с ходу дал понять, что ставить крест на Яремчуке не собирается как минимум до той поры, пока украинец является его подопечным и не покинет клуб. Норвежский специалист дал Роману возможность проявить себя в предсезонной подготовке, но в товарищеских матчах украинский нападающий не показал себя настолько ярко, чтобы у Дейлы не было шансов не ставить Яремчука в основу.

«Моя дверь всегда открыта для всех. И пока игрок показывает, что он достоин моего доверия, я никогда не закрою дверь. Да, я говорю и о Яремчуке, которого мы усиленно пытаемся вернуть на прежний уровень. Пока я стараюсь сделать каждого игрока команды лучше. Роману это пока не удается, но он остается игроком «Брюгге». Я буду стараться и дальше. Пока он еще здесь. Да, дверь не закрыта, пока он не уйдет из команды совсем или не будет отдан в аренду», – заявил Дейла в конце июля.

Конкуренты серьезные, но Яремчуку есть чем ответить

В настоящий момент у Дейлы в «Брюгге» действительно подобралась достаточно амбициозная и качественная группа игроков в линии нападения, а это означает одно – выиграть конкуренцию Яремчуку за место в основе будет не так уж и просто, тем более, что норвежский тренер предпочитает играть с одним форвардом на острие, используя номинальную расстановку 4-2-3-1.

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Номинально в первой команде «Брюгге» пять центральных нападающих. Помимо Яремчука, это еще 24-летний испанец Ферран Хутгла (куплен летом минувшего года у «Барселоны» за 5 миллионов евро), 22-летний бразилец Игор Тиаго (перешел нынешним летом из «Лудогорца» за 7,9 миллионов евро), 19-летний испанец Виктор Барбера (подписан летом нынешнего года из «Барселоны» на правах свободного агента), а также 19-летний клубный воспитанник Ромео Вермант.

Пока Дейла предпочитает делать ставку на Игора Тиаго, который уже забил 3 мяча в 4 поединках бельгийского чемпионата, а также отличился 1 голом в 4 матчах Лиги конференций. Вероятно, что форвардом № 1 у норвежского специалиста мог бы стать и Хутгла, который забил 13 мячей в 34 играх минувшего чемпионата Бельгии, но сейчас испанец травмирован и пока непонятно, когда он сможет вновь вернуться на поле.

Барбера и Вермант пока являются для «Брюгге» чем-то вроде отдаленной перспективы, а потому реальный конкурент у Яремчука прямо сейчас (учитывая проблемы со здоровьем у Хутглы) в стане «черно-синих» только один – это Тиаго.

В отличие от бразильца, Яремчук на старте сезона лучше проявил себя в еврокубках. В частности, Роман в двух матчах квалификации Лиги конференций против исландского «Акюрейри» отличился сразу 4 забитыми мячами. Более того, в гостевом матче, когда украинец записал на свой счет хет-трик, в его активе оказалось сразу 9 ударов по воротам (8 – в створ) и сразу 13 касаний в штрафной соперника. Благодаря этому Яремчук на старте сезона-2023/24 имеет весьма презентабельную статистику, которая по некоторым компонентам (уже отмеченные выше удары и касания в штрафной) выглядит и вовсе чем-то невероятным.

Что правда, даже в этих цифрах можно найти существенный минус – например, качество ведения единоборств в атаке. Яремчук ныне выигрывает лишь 23% таких дуэлей, хотя в сезоне-2020/21 этот показатель у него составлял 31%, а в дебютном в Бельгии сезоне-2017/18 – и вовсе 35%.

В чемпионате Бельгии-2023/24 на счету Яремчука пока только 3 выхода на замену и ни одного появления в стартовом составе, а также ноль результативных действий. Последнее обстоятельство свидетельствует явно не в пользу версии, что украинцу удастся быстро убедить Дейлу в своей состоятельности и выиграть конкуренцию за место в основе у Игора Тиаго, под которого были выделены свежие инвестиции и который был приобретен, очевидно, непосредственно под требования нового коуча «Брюгге».

Впрочем, в футболе бывает всякое, и пока Яремчук не покинул «Брюгге», закрывать перед ним дверь в стартовый состав «черно-синих», как справедливо отмечал Дейла, не следует ни в коем случае.