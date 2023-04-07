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  4. Тренер Брюгге объяснил, почему Яремчук не попал в заявку на матч чемпионата
Бельгия
07 апреля 2023, 09:35 |
361
0

Тренер Брюгге объяснил, почему Яремчук не попал в заявку на матч чемпионата

Роман банально проигрывает конкуренцию

07 апреля 2023, 09:35 |
361
0
Тренер Брюгге объяснил, почему Яремчук не попал в заявку на матч чемпионата
ФК Брюгге. Роман Яремчук

Главный тренер «Брюгге» Рик де Мил прокомментировал непопадание в заявку команды на матч 32-го тура чемпионата Бельгии против «Серена» украинского форварда Романа Яремчука и бельгийского защитника Дениса Одои.

«Я уже говорил, что делаю это не для того, чтобы сказать, что мы сделали что-то положительное в этом сезоне. Или чтобы быть тренером, который воспитывает молодых ребят. Если я почувствую, что у одних дела обстоят лучше, чем у других, и что они заслуживают своего шанса, мы его предоставим. Тогда возраст и опыт не имеют значения – для меня важнее качество», – заявил де Мил.

Суммарно в нынешнем сезоне на счету 27-летнего украинца 2 гола и 4 ассиста в 30 матчах за «Брюгге» во всех турнирах.

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Рик де Мил Брюгге чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук Серен
Источник Het Laatste Nieuws
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