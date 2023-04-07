Тренер Брюгге объяснил, почему Яремчук не попал в заявку на матч чемпионата
Роман банально проигрывает конкуренцию
Главный тренер «Брюгге» Рик де Мил прокомментировал непопадание в заявку команды на матч 32-го тура чемпионата Бельгии против «Серена» украинского форварда Романа Яремчука и бельгийского защитника Дениса Одои.
«Я уже говорил, что делаю это не для того, чтобы сказать, что мы сделали что-то положительное в этом сезоне. Или чтобы быть тренером, который воспитывает молодых ребят. Если я почувствую, что у одних дела обстоят лучше, чем у других, и что они заслуживают своего шанса, мы его предоставим. Тогда возраст и опыт не имеют значения – для меня важнее качество», – заявил де Мил.
Суммарно в нынешнем сезоне на счету 27-летнего украинца 2 гола и 4 ассиста в 30 матчах за «Брюгге» во всех турнирах.
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