Тренер Брюгге объяснил, почему Яремчук не попал в заявку на матч чемпионата

Главный тренер «Брюгге» Рик де Мил прокомментировал непопадание в заявку команды на матч 32-го тура чемпионата Бельгии против «Серена» украинского форварда Романа Яремчука и бельгийского защитника Дениса Одои.

«Я уже говорил, что делаю это не для того, чтобы сказать, что мы сделали что-то положительное в этом сезоне. Или чтобы быть тренером, который воспитывает молодых ребят. Если я почувствую, что у одних дела обстоят лучше, чем у других, и что они заслуживают своего шанса, мы его предоставим. Тогда возраст и опыт не имеют значения – для меня важнее качество», – заявил де Мил.

Суммарно в нынешнем сезоне на счету 27-летнего украинца 2 гола и 4 ассиста в 30 матчах за «Брюгге» во всех турнирах.