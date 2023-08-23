Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ждем следующего соперника»

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко прокомментировал игру команды в кубковом поединке с «Эпицентром» (1:3).

«Мы понимали, что представляем в этом матче Украинскую Премьер-лигу и футболисты должны подтвердить свой класс сегодня. Многое из того, что мы планировали перед игрой – нам удалось.

В первом тайме забили два мяча. Понимали, что после перерыва соперник попытается более агрессивно играть. В конце, когда мы уже дали игровое время молодежи, «Эпицентр», возможно, и создал нам некоторые трудности. Но даже в таких обстоятельствах мы быстро забили гол в ответ и подтвердили свой класс. Поэтому игрой в целом я доволен. Ждем следующего соперника.

Мы к каждой игре пытаемся подходить ответственно, демонстрировать хороший результативный футбол» – сказал Лавриненко.