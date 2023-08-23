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Кубок Украины
Эпицентр
23.08.2023 16:00 – FT 1 : 3
Верес
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Кубок Украины
23 августа 2023, 22:43 | Обновлено 23 августа 2023, 22:49
292
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ждем следующего соперника»

Главный тренер «Вереса» прокомментировал выход своего клуба в 1/8 Кубка Украины

23 августа 2023, 22:43 | Обновлено 23 августа 2023, 22:49
292
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ждем следующего соперника»
ФК Верес. Сергей Лавриненко.

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко прокомментировал игру команды в кубковом поединке с «Эпицентром» (1:3).

«Мы понимали, что представляем в этом матче Украинскую Премьер-лигу и футболисты должны подтвердить свой класс сегодня. Многое из того, что мы планировали перед игрой – нам удалось.

В первом тайме забили два мяча. Понимали, что после перерыва соперник попытается более агрессивно играть. В конце, когда мы уже дали игровое время молодежи, «Эпицентр», возможно, и создал нам некоторые трудности. Но даже в таких обстоятельствах мы быстро забили гол в ответ и подтвердили свой класс. Поэтому игрой в целом я доволен. Ждем следующего соперника.

Мы к каждой игре пытаемся подходить ответственно, демонстрировать хороший результативный футбол» – сказал Лавриненко.

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Кубок Украины по футболу Сергей Лавриненко Верес Ровно Эпицентр Каменец-Подольский пресс-конференция
Источник ФК Верес
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