Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ждем следующего соперника»
Главный тренер «Вереса» прокомментировал выход своего клуба в 1/8 Кубка Украины
Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко прокомментировал игру команды в кубковом поединке с «Эпицентром» (1:3).
«Мы понимали, что представляем в этом матче Украинскую Премьер-лигу и футболисты должны подтвердить свой класс сегодня. Многое из того, что мы планировали перед игрой – нам удалось.
В первом тайме забили два мяча. Понимали, что после перерыва соперник попытается более агрессивно играть. В конце, когда мы уже дали игровое время молодежи, «Эпицентр», возможно, и создал нам некоторые трудности. Но даже в таких обстоятельствах мы быстро забили гол в ответ и подтвердили свой класс. Поэтому игрой в целом я доволен. Ждем следующего соперника.
Мы к каждой игре пытаемся подходить ответственно, демонстрировать хороший результативный футбол» – сказал Лавриненко.
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