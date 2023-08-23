Верес прошел Эпицентр и получил право сыграть в 1/8 финала Кубка
Помогли два гола в добавленное арбитром время
Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины «Эпицентр» – «Верес.
Ровенский клуб решил свою задачу за 2 минуты: на 44-ой минуте голом отметился Николай Гайдучик, а на 45+1-й – Владислав Шарай. Но сохранить ворота сухими не удалось – на 87-й минуте Сергей Стень все же отыграл один мяч. На 90+4-й Владислав Шарай оформил дубль и поставил точку в игре.
Кубок Украины. 1/16 финала
Эпицентр – Верес – 1:3
Голы: Стень, 87 – Гайдучик, 44, Шарай В., 45+1, 90+4
Эпицентр: Жмурко – Жмуйда, Мороз, Григоращук, С. Кристин, Полюлях, Глущук, Буряк, В. Кристин, Бендера, Гринь.
Верес: Когут – Гагун, Курко, Кучеренко, Шевченко, Гакман, Кучеров, С. Шарай, Кухарук, В. Шарай, Гайдучик.
«Верес» вышел в 1/8 финала, соперник будет определен в результате жеребьевки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец снова будет запасным
Алиса Шмидт хочет посоревноваться с норвежцем в беге на 400 м