Верес прошел Эпицентр и получил право сыграть в 1/8 финала Кубка

Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины «Эпицентр» – «Верес.

Ровенский клуб решил свою задачу за 2 минуты: на 44-ой минуте голом отметился Николай Гайдучик, а на 45+1-й – Владислав Шарай. Но сохранить ворота сухими не удалось – на 87-й минуте Сергей Стень все же отыграл один мяч. На 90+4-й Владислав Шарай оформил дубль и поставил точку в игре.

Кубок Украины. 1/16 финала

Эпицентр – Верес – 1:3

Голы: Стень, 87 – Гайдучик, 44, Шарай В., 45+1, 90+4

Эпицентр: Жмурко – Жмуйда, Мороз, Григоращук, С. Кристин, Полюлях, Глущук, Буряк, В. Кристин, Бендера, Гринь.

Верес: Когут – Гагун, Курко, Кучеренко, Шевченко, Гакман, Кучеров, С. Шарай, Кухарук, В. Шарай, Гайдучик.

«Верес» вышел в 1/8 финала, соперник будет определен в результате жеребьевки.