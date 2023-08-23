Кубок Украины23 августа 2023, 09:23 | Обновлено 23 августа 2023, 09:33
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Эпицентр – Верес. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 23 августа в 16:00 видеотрансляцию матча Кубка Украины
23 августа 2023, 09:23 | Обновлено 23 августа 2023, 09:33
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23 августа проходят поединки 4-го предварительного раунда Кубка Украины.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите видеотрансляции матчей и результаты на Sport.ua.
Кубок Украины 2023/24
4-й предварительный раунд, 23 августа
16:00. Эпицентр – Верес
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