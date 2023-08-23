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  4. Байндл пробилась в 1/4 финала на турнире в Чикаго
WTA
23 августа 2023, 20:08 |
685
1

Байндл пробилась в 1/4 финала на турнире в Чикаго

Катерина оказалась сильнее Софи Чанг из США

23 августа 2023, 20:08 |
685
1
Байндл пробилась в 1/4 финала на турнире в Чикаго
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) продолжила побеждать на хардовом турнире серии WTA 125 в Чикаго (США).

Во втором раунде соревнований украинка переиграла Софи Чанг из США (№312 WTA).

Чикаго. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Софи Чанг (США) – 7:6(1), 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Квинн Глисон (№782 WTA) или пятой сеяной Лучии Бронцетти (№82 WTA).

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Катерина Байндл (Козлова) WTA Чикаго Софи Чанг
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Александр Ад
Виграш Каті сьогодні як ковток повітря ,після поразок інших наших вчора і сьогодні.Сподиваюсь,що вона і Дая ще порадують нас на цьому тижні.
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