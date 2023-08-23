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Лига Чемпионов
Брага
23.08.2023 22:00 - : -
Панатинаикос
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Лига чемпионов
23 августа 2023, 10:45 |
124
0

Брага – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 23 августа в 22:00 по Киеву

23 августа 2023, 10:45 |
124
0
Брага – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

23 августа на «Мунисипал де Брага» пройдет 1-й матч решающей квалификации Лиги чемпионов, в котором, в котором «Брага» встретится с «Панатинаикосом». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Брага

Команда рассматривается как уже завсегдатай квартета лидеров в португальском футболе. Но в основном она как раз и финиширует строго на 4-м месте в Примейре. Периодически архиепископы подкрепляют амбиции в поединках на вылет, добывая в итоге кубковые трофеи. Ну и иногда кого-то из тройки грандов удается потеснить, как подопечные Артура Жорже и сделали в 2022/2023. А разница тут не просто в 1 место, не в завоевании бронзы - с 3-й позиции можно отправляться в квалификацию Лиги чемпионов. Там еще и португальцам повезло, попался откровенно слабый оппонент в лице Бачки-Тополы. В итоге дебютант из Сербии разве что гол престижа выжимал из этих поединков, проиграв фавориту сначала 0-3 на выезде, в после этого - еще и 1-4 дома.

Панатинаикос

Клуб вполне может считаться великим, по крайней мере, по меркам Греции. Тут и выход в финал Кубка европейских чемпионов, и 2 десятка комплектов золотых медалей на внутренней арене. Последний такой титул, правда, датируется еще 2010-м годом, после чего разве что пару раз кубок брали. В том числе и в прошлом календарном году. Этой весной, казалось, выйдет закончить на 1-м месте. Но в итоге уже в самой концовке трофей проиграли соседнему АЕКу. Зато, усилившись Едваем, Вильеной и прочими новичками, подопечные Йовановича уверенно пока что проходили квалификацию Лиги чемпионов. Сначала они рассправились с Днепром-1 - 3-1, 2-2, - потом соорудили главную сенсацию, с Марселем. После домашней минимальной победы клевер горел во Франции 0-2, но в последний момент заработал и реализовал пенальти. А потом и серию 11-метровых закончил победой.

Статистика личных встреч

До этого их не было.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом Брагу. Она опытнее и играет дома, так что не должна повторить ошибку Олимпика - верим в победу португальцев (коэффициент - 1,72).

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Брага Панатинаикос Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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