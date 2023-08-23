Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брага – Пао, Маккаби – Янг Бойз, Мольде – Галатасарай. Смотреть онлайн LIVE
Лига Чемпионов
Брага
23.08.2023 22:00 – 76 2 : 0
Панатинаикос
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
23 августа 2023, 22:10 | Обновлено 23 августа 2023, 22:20
330
0

Брага – Пао, Маккаби – Янг Бойз, Мольде – Галатасарай. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 23 августа видеотрансляцию поединков 4-го раунда Лиги чемпионов

23 августа 2023, 22:10 | Обновлено 23 августа 2023, 22:20
330
0
Брага – Пао, Маккаби – Янг Бойз, Мольде – Галатасарай. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

23 августа в 22:00 проходят три поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Победители противостояний выйдут в групповой раунд ЛЧ, а проигравшие перейдут в группу Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответные матчи пройдут через неделю, 29 или 30 августа.

Лига чемпионов. 4-й раунд, 23 августа

  • 22:00. Брага (Португалия) – Панатинаикос (Греция)
  • 22:00. Маккаби Хайфа (Израиль) – Янг Бойз (Швейцария)
  • 22:00. Мольде (Норвегия) – Галатасарай (Турция)

Видеотрансляция матчей доступна на видеосервисе MEGOGO.

22:00. Брага (Португалия) – Панатинаикос (Греция)

22:00. Маккаби Хайфа (Израиль) – Янг Бойз (Швейцария)

22:00. Мольде (Норвегия) – Галатасарай (Турция)

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Джало (Брага).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Абель Руис (Брага).
По теме:
Брага – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Маккаби Хайфа – Янг Бойз. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Галатасарай смог заявить Тете для участия в Лиге чемпионов
Лига чемпионов смотреть онлайн Брага Панатинаикос Маккаби Хайфа Янг Бойз Мольде Галатасарай
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Футбол | 23 августа 2023, 14:35 7
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду

Алиса Шмидт хочет посоревноваться с норвежцем в беге на 400 м

Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 23 августа 2023, 20:12 0
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Стало известно, кто заменит Ковпака в черкасском клубе ЛНЗ
Футбол | 23.08.2023, 21:47
Стало известно, кто заменит Ковпака в черкасском клубе ЛНЗ
Стало известно, кто заменит Ковпака в черкасском клубе ЛНЗ
Драма на фоне счастья. От героини финала женского ЧМ скрыли смерть отца
Футбол | 23.08.2023, 12:43
Драма на фоне счастья. От героини финала женского ЧМ скрыли смерть отца
Драма на фоне счастья. От героини финала женского ЧМ скрыли смерть отца
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
Волейбол | 23.08.2023, 20:15
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
22.08.2023, 11:25 4
Футбол
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
22.08.2023, 22:53 6
Футбол
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
22.08.2023, 11:37 5
Футбол
Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона
Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона
23.08.2023, 07:30 3
Бокс
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
23.08.2023, 03:45
Бокс
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
23.08.2023, 07:20 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем