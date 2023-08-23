Брага – Пао, Маккаби – Янг Бойз, Мольде – Галатасарай. Смотреть онлайн LIVE

23 августа в 22:00 проходят три поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Победители противостояний выйдут в групповой раунд ЛЧ, а проигравшие перейдут в группу Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответные матчи пройдут через неделю, 29 или 30 августа.

Лига чемпионов. 4-й раунд, 23 августа

22:00. Брага (Португалия) – Панатинаикос (Греция)

22:00. Маккаби Хайфа (Израиль) – Янг Бойз (Швейцария)

22:00. Мольде (Норвегия) – Галатасарай (Турция)

Видеотрансляция матчей доступна на видеосервисе MEGOGO.

22:00. Брага (Португалия) – Панатинаикос (Греция)

22:00. Маккаби Хайфа (Израиль) – Янг Бойз (Швейцария)

22:00. Мольде (Норвегия) – Галатасарай (Турция)