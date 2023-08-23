Брага – Пао, Маккаби – Янг Бойз, Мольде – Галатасарай. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 августа видеотрансляцию поединков 4-го раунда Лиги чемпионов
23 августа в 22:00 проходят три поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Победители противостояний выйдут в групповой раунд ЛЧ, а проигравшие перейдут в группу Лиги Европы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ответные матчи пройдут через неделю, 29 или 30 августа.
Лига чемпионов. 4-й раунд, 23 августа
- 22:00. Брага (Португалия) – Панатинаикос (Греция)
- 22:00. Маккаби Хайфа (Израиль) – Янг Бойз (Швейцария)
- 22:00. Мольде (Норвегия) – Галатасарай (Турция)
Видеотрансляция матчей доступна на видеосервисе MEGOGO.
22:00. Брага (Португалия) – Панатинаикос (Греция)
22:00. Маккаби Хайфа (Израиль) – Янг Бойз (Швейцария)
22:00. Мольде (Норвегия) – Галатасарай (Турция)
События матча
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