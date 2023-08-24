ЛЧ Q4. Брага обыграла Панатинаикос, Галатасарай в концовке вырвал победу

23 августа в 22:00 прошли заключительные три поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Брага обыграла Панатинаикос (2:1). Победу португальскому клубу принесли голы Абеля Руиса (51 мин) и Альваро Джало (73 мин). «Панатинаикос» в компенсированное время сумел забить важный гол усилиями Даниэля Мансини.

Клуб Маккаби Хайфа дома сыграл вничью с швейцарским Янг Бойз (0:0).

Галатасарай в концовке вырвал победу у Мольде (3:2). У хозяев поля отличились Мартин Эллингсен (8 мин) и Кристоффер Хауген (56 мин). За «Галатасарай» забивали Сержиу Оливейра (25 мин), Мауро Икарди (29 мин). А на 90+4-й минуте Фредрик Мидтше принес турецкому клубу гостевую победу.

Ответные матчи пройдут через неделю, 29 или 30 августа. Победители противостояний выйдут в групповой раунд Лиги чемпионов, а проигравшие перейдут в группу Лиги Европы.

Лига чемпионов. 4-й раунд, 23 августа

22:00. Брага (Португалия) – Панатинаикос (Греция) – 2:1

Голы: Абель Руис, 51, Альваро Джало, 73 – Даниэль Мансини, 90+5

22:00. Маккаби Хайфа (Израиль) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:0

22:00. Мольде (Норвегия) – Галатасарай (Турция) – 2:3

Голы: Эллингсен, 8, Хауген, 56 – Сержиу Оливейра, 25, Икарди, 29, Мидтше, 90+3

Все результаты Q4 Лиги чемпионов