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  4. Катерина Байндл – Софи Чанг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
23 августа 2023, 08:28 |
277
0

Катерина Байндл – Софи Чанг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Чикаго

23 августа 2023, 08:28 |
277
0
Катерина Байндл – Софи Чанг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

23 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире серии WTA 125 в Чикаго (США).

Во втором раунде соревнований украинка сыграет против Софи Чанг из США (№312 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Квинн Глисон (№782 WTA) или пятой сеяной Лучии Бронцетти (№82 WTA).

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Источник Sport.ua
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