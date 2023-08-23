Катерина Байндл – Софи Чанг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Чикаго
23 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире серии WTA 125 в Чикаго (США).
Во втором раунде соревнований украинка сыграет против Софи Чанг из США (№312 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Квинн Глисон (№782 WTA) или пятой сеяной Лучии Бронцетти (№82 WTA).
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