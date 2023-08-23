ФСК Мариуполь – Колос. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 августа проходят поединки 4-го предварительного раунда Кубка Украины.

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Кубок Украины 2023/24

4-й предварительный раунд, 23 августа

14:00. ФСК Мариуполь – Колос