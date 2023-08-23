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Кубок Украины
ФСК Мариуполь
23.08.2023 14:00 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
23 августа 2023, 04:59 | Обновлено 23 августа 2023, 05:26
62
0

ФСК Мариуполь – Колос. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 августа в 14:00 видеотрансляцию матча Кубка Украины

23 августа 2023, 04:59 | Обновлено 23 августа 2023, 05:26
62
0
ФСК Мариуполь – Колос. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
YouTube

23 августа проходят поединки 4-го предварительного раунда Кубка Украины.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите видеотрансляции матчей и результаты на Sport.ua.

Кубок Украины 2023/24

4-й предварительный раунд, 23 августа

14:00. ФСК Мариуполь – Колос

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Кубок Украины по футболу смотреть онлайн ФСК Мариуполь Колос Ковалевка
Источник Sport.ua
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