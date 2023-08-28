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Кубок Украины
ФСК Мариуполь
23.08.2023 14:00 – FT 2 : 2
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Колос К
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Кубок Украины
28 августа 2023, 03:20 | Обновлено 28 августа 2023, 03:38
85
0

КРАСНОПЕРОВ: «Хочу, чтобы в Кубке нам попалась Ворскла»

Главный тренер мариупольцев рассказал о победе над Колосом из Ковалевки

28 августа 2023, 03:20 | Обновлено 28 августа 2023, 03:38
85
0
КРАСНОПЕРОВ: «Хочу, чтобы в Кубке нам попалась Ворскла»
koloskovalivka.com

В поединке 4-го предварительного раунда Кубка Украины 2023/24 футболисты перволигового ФСК «Мариуполь» в серии послематчевых пенальти одолели элитный «Колос» (2:2, пен. 5:4).

Главный тренер мариупольцев Олег Красноперов поделился своими впечатлениями от противостояния в Борисполе:

«Ощущения, что все решится в серии послематчевых пенальти, не было. Поэтому накануне поединка не тренировали специально пробитие 11-метровых. Как видите, нервы в этой футбольной лотерее оказались крепче у моих подопечных.

Верил ли, что сумеем спастись от поражения, когда в дополнительное время остались в меньшинстве, а соперник к тому же повел в счете? Просто знал, что ребята будут биться до конца, должно быть, где-то и удача была на нашей стороне. Но, повторяю, больше всего радует, что подопечные продемонстрировали неуступчивость, которая так ценится в кубковых баталиях. Впрочем, особо настраивать ребят не было нужды, ведь все горели желанием проявить себя в противостоянии с более именитой командой. Полагаю, что это им удалось.

С кем хотелось бы встретиться в следующем раунде? Не знаю, как подопечным, а мне – с «Ворсклой». Догадаться не трудно: именно за «Ворсклу» я провел больше всего матчей в элитном дивизионе, из этой команды меня приглашали в сборную Украины. В конце концов, именно в «Ворскле» начиналась моя тренерская карьера».

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Колос Ковалевка Олег Красноперов Ворскла Полтава ФСК Мариуполь Кубок Украины по футболу
Источник Украинская ассоциация футбола
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