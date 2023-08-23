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Кубок Украины
23 августа 2023, 17:03 |
613
0

Первая сенсация 1/16 финала: ФСК Мариуполь прошел Колос

Победителя определила серия пенальти

23 августа 2023, 17:03 |
613
0
Первая сенсация 1/16 финала: ФСК Мариуполь прошел Колос
ФСК Мариуполь

Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины ФСК «Мариуполь» – «Колос».

Счет во встрече неожиданно открыл «Мариуполь» – забил Илья Зубков. Уже на 29-ой минуте Антон Салабай нивелировал разницу в счете.

Игра дошла до экстра-таймов, но и там победителя не удалось выявить: сначала на 105+3-ой минуте реализовал пенальти Вадим Милько, а на 115-ой с 11 метров забил Глеб Литюк. Между этими событиями красную карточку заработал Александр Чернецкий.

Решающий пенальти не забил Валерий Лучкевич, МСК «Мариуполь» идет дальше.

Кубок Украины. 1/16 финала
ФСК Мариуполь – Колос – 2:2 (5:4 по пенальти)
Голы: Зубков, 21, Литюк, 115 – Салабай, 29, Милько, 105+3

ФСК «Мариуполь» вышел в 1/8 финала, соперник будет определен в результате жеребьевки.

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Источник Sport.ua
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