Первая сенсация 1/16 финала: ФСК Мариуполь прошел Колос

Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины ФСК «Мариуполь» – «Колос».

Счет во встрече неожиданно открыл «Мариуполь» – забил Илья Зубков. Уже на 29-ой минуте Антон Салабай нивелировал разницу в счете.

Игра дошла до экстра-таймов, но и там победителя не удалось выявить: сначала на 105+3-ой минуте реализовал пенальти Вадим Милько, а на 115-ой с 11 метров забил Глеб Литюк. Между этими событиями красную карточку заработал Александр Чернецкий.

Решающий пенальти не забил Валерий Лучкевич, МСК «Мариуполь» идет дальше.

Кубок Украины. 1/16 финала

ФСК Мариуполь – Колос – 2:2 (5:4 по пенальти)

Голы: Зубков, 21, Литюк, 115 – Салабай, 29, Милько, 105+3

ФСК «Мариуполь» вышел в 1/8 финала, соперник будет определен в результате жеребьевки.