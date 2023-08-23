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Кубок Украины
Левый берег
23.08.2023 13:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
23 августа 2023, 03:19 | Обновлено 23 августа 2023, 04:53
88
0

Левый берег – Черноморец. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 августа в 13:00 видеотрансляцию матча Кубка Украины

23 августа 2023, 03:19 | Обновлено 23 августа 2023, 04:53
88
0
Левый берег – Черноморец. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Левый берег

23 августа проходят поединки 4-го предварительного раунда Кубка Украины.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите видеотрансляции матчей и результаты на Sport.ua.

Кубок Украины 2023/24

4-й предварительный раунд, 23 августа

13:00. Левый берег – Черноморец

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Источник Sport.ua
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