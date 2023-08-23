Кубок Украины
23.08.2023 13:00 - : -
Лига чемпионов23 августа 2023, 03:19 | Обновлено 23 августа 2023, 04:53
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Левый берег – Черноморец. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 августа в 13:00 видеотрансляцию матча Кубка Украины
23 августа 2023, 03:19 | Обновлено 23 августа 2023, 04:53
88
0
23 августа проходят поединки 4-го предварительного раунда Кубка Украины.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите видеотрансляции матчей и результаты на Sport.ua.
Кубок Украины 2023/24
4-й предварительный раунд, 23 августа
13:00. Левый берег – Черноморец
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