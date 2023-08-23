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Кубок Украины
23 августа 2023, 15:58 | Обновлено 23 августа 2023, 16:24
1196
5

Черноморец в напряженном матче одолел Левый берег

Победный гол забили во втором экстра-тайме

23 августа 2023, 15:58 | Обновлено 23 августа 2023, 16:24
1196
5
Черноморец в напряженном матче одолел Левый берег
ФК Черноморец. Иеде

Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины «Левый берег» – «Черноморец».

Одесситы быстро вышли вперед на 12-й минуте матча, но пропустили еще до перерыва. Во втором тайме команды голов не забивали, а уже на 113-й минуте судьбу игры решил нападающий «Черноморца» Иеде, но вероятно, что гол запишут на Йона Шпорна.

Кубок Украины. 1/16 финала.
Левый берег – Черноморец – 1:2 (д.ч.)
Голы: Акимов, 37 – Кузик, 12, Шпорн, 113

Левый берег: Чернятинский, Быков (Астахов, 112), Самар, Слотюк, И. Когут, Дедух (капитан), Якимов (Спиваков, 93), Кулиш (Войцеховский, 46), Репета (Сухоручка, 58), Вакуленко (Синиця, 46), Литовченко.

Черноморец: Шевченко, Вакула (Бойчук, 51), Гучек, Путря (капитан), Брагару, Салюк (Ермаков, 61), Штогрин, Авагимян (Шпорн, 46), Иеде, Хадида (Васильев, 51), Кузик.

«Черноморец» вышел в 1/8 финала, соперник будет определен в результате жеребьевки.

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Левый берег Черноморец Одесса Кубок Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Mr Voevudskiy
Черная пантера тащит)
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+1
Swed
Похоже сегодня в Кубке только УПЛ останется.
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0
Gargantua
голы все колхозного уровня
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Сергей Викторович
Зачем же Якимива "окацапили" ?
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0
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