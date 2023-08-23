Черноморец в напряженном матче одолел Левый берег
Победный гол забили во втором экстра-тайме
Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины «Левый берег» – «Черноморец».
Одесситы быстро вышли вперед на 12-й минуте матча, но пропустили еще до перерыва. Во втором тайме команды голов не забивали, а уже на 113-й минуте судьбу игры решил нападающий «Черноморца» Иеде, но вероятно, что гол запишут на Йона Шпорна.
Кубок Украины. 1/16 финала.
Левый берег – Черноморец – 1:2 (д.ч.)
Голы: Акимов, 37 – Кузик, 12, Шпорн, 113
Левый берег: Чернятинский, Быков (Астахов, 112), Самар, Слотюк, И. Когут, Дедух (капитан), Якимов (Спиваков, 93), Кулиш (Войцеховский, 46), Репета (Сухоручка, 58), Вакуленко (Синиця, 46), Литовченко.
Черноморец: Шевченко, Вакула (Бойчук, 51), Гучек, Путря (капитан), Брагару, Салюк (Ермаков, 61), Штогрин, Авагимян (Шпорн, 46), Иеде, Хадида (Васильев, 51), Кузик.
«Черноморец» вышел в 1/8 финала, соперник будет определен в результате жеребьевки.
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