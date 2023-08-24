Роман ГРИГОРЧУК: «Главное – что мы выиграли»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал победу 2:1 в овертайме над «Левым Берегом» в матче Кубка Украины:

«После такой игры не до впечатлений, честно. Главное, что мы выиграли в тяжелой игре. Ничего другого не ждали, понимали, что это кубок. Для обеих команд эта игра была важна. Поэтому все получилось так, как мы ждали. Слава Богу, что мы выиграли.

Какие шансы на победу «Черноморца» вы давали перед игрой? У вас есть немножко такое издевательство в этом вопросе? Мы играем с командой Первой лиги, как вы думаете, сколько я давал шансов? 10 на 90 в пользу «Левого Берега». Нет, ну конечно, мы хотели и надеялись выиграть, да и должны были мы выигрывать.

Большая благодарность людям, которые сделали и профинансировали такой стадион. Для всего украинского футбола это хорошая, красивая арена. Здесь все по-футбольному. Хорошо, что в Украине появилась еще одна такая арена. Спасибо тем людям, которые это все сделали».