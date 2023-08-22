Лига чемпионов. Результативная ничья Рейнджерс и ПСВ в Шотландии
Судьба противостояния решится в Эйндховене
Во вторник, 22 августа в Глазго состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между шотландским «Рейнджерс» и нидерландским «ПСВ» Эйндховен. Хозяева дважды выходили вперед в матче, но удержать свое преимущество так и не смогли – матч завершился результативной ничьей. Судьба путевки в групповой этап определился в ответном матче в Эйндховене.
Лига чемпионов. Плей-офф квалификации. Первый матч
«Рейнджерс» – «ПСВ» Эйндховен – 2:2
Голы: Сима 45, Матондо 78 – Сангаре 61, де Йонг 80
Ответный матч в этой паре состоится в следующую среду, 30 августа.
События матча
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