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Лига Чемпионов
Глазго Рейнджерс
22.08.2023 22:00 – FT 2 : 2
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 августа 2023, 23:55 | Обновлено 23 августа 2023, 00:27
115
0

Лига чемпионов. Результативная ничья Рейнджерс и ПСВ в Шотландии

Судьба противостояния решится в Эйндховене

22 августа 2023, 23:55 | Обновлено 23 августа 2023, 00:27
115
0
Лига чемпионов. Результативная ничья Рейнджерс и ПСВ в Шотландии
ФК Рейнджерс

Во вторник, 22 августа в Глазго состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между шотландским «Рейнджерс» и нидерландским «ПСВ» Эйндховен. Хозяева дважды выходили вперед в матче, но удержать свое преимущество так и не смогли – матч завершился результативной ничьей. Судьба путевки в групповой этап определился в ответном матче в Эйндховене.

Лига чемпионов. Плей-офф квалификации. Первый матч

«Рейнджерс» – «ПСВ» Эйндховен – 2:2
Голы: Сима 45, Матондо 78 – Сангаре 61, де Йонг 80

Ответный матч в этой паре состоится в следующую среду, 30 августа.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Рабби Матондо (Глазго Рейнджерс).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Ибраим Сангаре (ПСВ Эйндховен).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Глазго Рейнджерс).
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Источник Sport.ua
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