Лига чемпионов. Результативная ничья Рейнджерс и ПСВ в Шотландии

Во вторник, 22 августа в Глазго состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между шотландским «Рейнджерс» и нидерландским «ПСВ» Эйндховен. Хозяева дважды выходили вперед в матче, но удержать свое преимущество так и не смогли – матч завершился результативной ничьей. Судьба путевки в групповой этап определился в ответном матче в Эйндховене.

Лига чемпионов. Плей-офф квалификации. Первый матч

«Рейнджерс» – «ПСВ» Эйндховен – 2:2

Голы: Сима 45, Матондо 78 – Сангаре 61, де Йонг 80

Ответный матч в этой паре состоится в следующую среду, 30 августа.