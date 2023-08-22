Глазго Рейнджерс

22 августа на «Айброкс» пройдет 1-й матч решающей квалификации Лиги чемпионов, в котором, в котором «Рейнджерс» встретится с ПСВ. Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени

Рейнджерс

Клуб смог помешать при Джеррарде Селтику стать 10 раз кряду чемпионом страны. Но Стивен через пару месяцев после оформления титула вернулся в Англию, приняв Астон Виллу. Его преемники не смогли сохранить лидерство в Премьершипе. Вот и Бил, в прошлом ассистировавший Стиви Джи в Глазго, привел в прошлом сезоне светло-синих к уже опостылевшему 2-му месту, заодно и финал кубка проиграв. Кстати, новый сезон начался с осечки в виде поражения Килмарноку. В общем, можно пытаться спасать репутацию через выступления на международной арене. По крайней мере, 1-й барьер, в лице Серветта, был взят - 2-1 дома, 1-1 в Швейцарии. Привычно лидером стал Тавернье, который открывал на своем поле счет с пенальти и забивал важнейший мяч в гостях.

ПСВ

Команда во многом похожа на рейнджеров, с оговоркой, что она не переживала удара в виде банкротства. Но и крестьяне, как правило, становилась 2-й в последние годы в Эредивизии. При Шмидте сильнее пару раз оказывался Аякс, в прошлом сезоне, под руководством уже начинающего как тренер ван Нистелроя, уступили первенство другому вечному конкуренту, Фейенорду. Доигрывали год, и побеждали в кубке, уже без Рууда, что покинул пост досрочно. Летом на должность заступил Петер Бос. По экс-наставнику Аякса были вопросы и сомнения, но начинает он удачно. Дебют пришелся на 1-0 с тем же Фейе в Суперкубке, с победы начали в Эредивизии. Ну и Штурм в квалификации не создал особенных проблем - австрийцев разгромили 4-1 дома и 3-1 в Граце.

Статистика личных встреч

Стороны играли и в 1978-м, и в 1999-м, и в 2011-м, и, главное, год назад. Только раз сильнее были голландцы, а трижды представитель Шотландии уверенно проходил, из сочетания победы и ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы даже тут больше верят в гостей. Те отлично начали сезон, рискнем поставить на их победу при форе 0 (коэффициент - 1,85).