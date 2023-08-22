Катерина Байндл – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) начнет выступления на хардовом турнире серии WTA 125 в Чикаго (США).

В первом раунде соревнований украинка сыграет против Аранчи Рус из Нидерландов (№44 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Ульрикке Эйкери (№684 WTA) или Софи Чанг (№312 WTA).

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