Владимир ПЯТЕНКО: «Каждое очко – очень важное»

Главный тренер «Жилстроя-1» Владимир Пятенко прокомментировал игру его подопечных в матче против винницкой команды «ЭМС-Подолье» (0:1).

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«Впечатление от сегодняшнего матча? Победили – это самое главное. Были тяжелые погодные условия, если мы говорим о погоде, жара была невероятная.

Снова сами создали для себя проблемы, потому что начали игру не так, как планировали. Видимо, придали некое психологическое преимущество сопернику, стойкость. Они почувствовали, что они могут играть с нами. Снова можно говорить о реализации. Но самое главное, что мы победили. Тем не менее, конечно, что говорили после игры с девушками, что есть над чем работать и работы очень много.

Повторюсь – самая главная победа. Каждое очко – очень важно.

Оптимальные кондиции? Я думаю, что в сентябре можно этого ожидать», – сказал Пятенко.