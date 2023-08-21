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Англия
21 августа 2023, 23:47 | Обновлено 21 августа 2023, 23:55
364
0

КАРРАГЕР – о дебюте Кайседо: «Это был кошмар»

Известного спортивного аналитика не впечатлила игра новобранца «Челси»

21 августа 2023, 23:47 | Обновлено 21 августа 2023, 23:55
364
0
КАРРАГЕР – о дебюте Кайседо: «Это был кошмар»
metro.co. Мойсес Кайседо

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне английский аналитик Джейми Каррагер раскритиковал новобранца «Челси» Мойсеса Кайседо.

Опорный полузащитник, купленный у «Брайтона» за рекордные 115 млн фунтов, сыграл 30 минут в матче 2-го тура АПЛ между «Челси» и «Вест Хэмом» (1:3). За это время он 8 раз потерял мяч, дважды сфолил, нанес один удар, который прошёл мимо ворот и допустил одну ошибку, которая привела к удару. В добавленное время второго тайма в ворота «синих» был назначен пенальти после фола Кайседо, который «Вест Хэм» успешно реализовал.

«Кайседо – это кошмар. Плохой, ленивый отбор» – сказал Каррагер, комментируя матч на Sky Sports. Когда Кайседо неточно пробил по воротам «Вест Хэма» третьим касанием в игре, Каррагер сказал: «Он выходит, делает всего лишь третье касание в составе «Челси». Он не особо известен голами. Не уверен, что его покупали для этого».

Следующий матч «Челси» сыграет в третьем туре АПЛ против новичка лиги «Лутона», начало матча 25 августа в 22:00.

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Источник Daily Mail
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