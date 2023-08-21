Стерлинг – о поражении Челси от Вест Хэма: «Это трудно принять»

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Рахим Стерлинг оценил игру команду против «Вест Хэма» (1:3) во 2-м туре чемпионата Англии. Англичанин назвал плохую реализацию причиной поражения «пенсионеров».

«Это трудно принять, учитывая те моменты, которые мы создали, и по доминированию на выезде. Они воспользовались своими шансами и, в конце концов, заслужили это. Доминируя в игре на поле такого соперника, как «Вест Хэм», нужно использовать свои шансы – в АПЛ это вернется и будет преследовать вас.

Мы доминировали в игре и были лучше готовы физически. Нам лишь нужно избавиться от некоторой небрежности», – заявил Стерлинг.

Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после матче с «Вест Хэмом» выразил поддержку украинскому полузащитнику команды Михаилу Мудрику.