Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы должны доверять Мудрику»
Аргентинец – об украинском полузащитнике
Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино дал оценку игре Михаила Мудрика в поединке 2-го тура Английской Премьер-лиги против «Вест Хэма» (1:3), который состоялся в воскресенье, 20 августа. Украинец, как известно, появился на поле на замену в перерыве игры.
– Мудрик думает о своем первом голе в АПЛ?
– Он отыграл 45 минут. Я думаю, что он – еще молодой игрок, которому мы должны доверять. Тренерам и команде нужно выстраивать отношения с ним.
Он обладает сильными качествами и талантом. Нужно только, чтобы он лучше освоился в команде и нашел способ выступать так, как мы ожидаем», – рассказал Почеттино.
Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик за свою игру против «Вест Хэма» получил новую порцию критики от фанатов «Челси».
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