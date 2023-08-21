Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы должны доверять Мудрику»
Англия
21 августа 2023, 10:15 | Обновлено 21 августа 2023, 10:27
1631
4

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы должны доверять Мудрику»

Аргентинец – об украинском полузащитнике

21 августа 2023, 10:15 | Обновлено 21 августа 2023, 10:27
1631
4
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы должны доверять Мудрику»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино дал оценку игре Михаила Мудрика в поединке 2-го тура Английской Премьер-лиги против «Вест Хэма» (1:3), который состоялся в воскресенье, 20 августа. Украинец, как известно, появился на поле на замену в перерыве игры.

– Мудрик думает о своем первом голе в АПЛ?

– Он отыграл 45 минут. Я думаю, что он – еще молодой игрок, которому мы должны доверять. Тренерам и команде нужно выстраивать отношения с ним.

Он обладает сильными качествами и талантом. Нужно только, чтобы он лучше освоился в команде и нашел способ выступать так, как мы ожидаем», – рассказал Почеттино.

Ранее сообщалось, что Михаил Мудрик за свою игру против «Вест Хэма» получил новую порцию критики от фанатов «Челси».

По теме:
Кристал Пэлас – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Стерлинг – о поражении Челси от Вест Хэма: «Это трудно принять»
Кристал Пэлас – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Football London
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
Футбол | 20 августа 2023, 22:10 1
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе

У каталонского клуба отличились Янхель Эррера и Кристиан Стуани (дубль)

ОФИЦИЛЬНО. В команде Забарного будет играть американский хавбек
Футбол | 21 августа 2023, 03:15 0
ОФИЦИЛЬНО. В команде Забарного будет играть американский хавбек
ОФИЦИЛЬНО. В команде Забарного будет играть американский хавбек

24-летний опорный полузащитник Тайлер Адамс подписал контракт на пять лет

Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
Футбол | 20.08.2023, 23:15
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
Теннис | 21.08.2023, 03:37
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
Футбол | 20.08.2023, 17:09
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Simar_ua
Все ж таки у Шахтарі вміють продавати  лісоматеріали так що покупці і досі не можуть срозуміти що вони купили))))
Ответить
0
Burevestnik
пройшло рівно 7 місяців від дня дебюту за клуб (21.01.2023, гра з Ліверпулем)
але для такої звізди - це надто малий термін для адаптації. 
якщо на сьомому місяці не здали в оренду, то чекаємо на дії до 9-го місяця.
Ответить
-1
Alex196
Он булет осваиваться по конец жизни и за это время забьет 2 гола и растражит двести моментов
Ответить
-1
Перець
Бо він котик мурзік
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уже идут переговоры. Днепр-1 возглавит испанский тренер
Уже идут переговоры. Днепр-1 возглавит испанский тренер
20.08.2023, 20:07 7
Футбол
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
20.08.2023, 09:30 11
Футбол
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
20.08.2023, 06:35 18
Футбол
Он запорол два момента. Стала известна оценка Мудрика за матч с Вест Хэмом
Он запорол два момента. Стала известна оценка Мудрика за матч с Вест Хэмом
20.08.2023, 22:59 11
Футбол
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
19.08.2023, 20:41 23
Футбол
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
20.08.2023, 21:16 148
Футбол
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
20.08.2023, 18:58 117
Футбол
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
20.08.2023, 18:10 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем