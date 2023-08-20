19.08.2023 22:00 – FT 1 : 0
Англия20 августа 2023, 11:33 | Обновлено 20 августа 2023, 12:48
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Ман Сити – Ньюкасл – 1:0. Гвардиола без замен, мяч чемпиона мира. Видео
Смотрите видеообзор матча 2-го тура АПЛ
20 августа 2023, 11:33 | Обновлено 20 августа 2023, 12:48
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19 августа состоялся матч 2-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».
Единственный гол на 31-й минуте забил чемпион мира в составе сборной Аргентины Хулиан Альварес.
Интересно, что наставник «Сити» Пеп Гвардиола не провел ни одной замены за 90 минут.
АПЛ. 2-й тур. 19 августа
Манчестер Сити – Ньюкасл – 1:0
Гол: Альварес, 31
Читайте также:Манчестер Сити минимально обыграл Ньюкасл с голом Альвареса
Видеообзор матча:
События матча
31’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
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