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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
19.08.2023 22:00 – FT 1 : 0
Ньюкасл
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Англия
20 августа 2023, 11:33 | Обновлено 20 августа 2023, 12:48
428
0

Ман Сити – Ньюкасл – 1:0. Гвардиола без замен, мяч чемпиона мира. Видео

Смотрите видеообзор матча 2-го тура АПЛ

20 августа 2023, 11:33 | Обновлено 20 августа 2023, 12:48
428
0
Ман Сити – Ньюкасл – 1:0. Гвардиола без замен, мяч чемпиона мира. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

19 августа состоялся матч 2-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».

Единственный гол на 31-й минуте забил чемпион мира в составе сборной Аргентины Хулиан Альварес.

Интересно, что наставник «Сити» Пеп Гвардиола не провел ни одной замены за 90 минут.

АПЛ. 2-й тур. 19 августа

Манчестер Сити – Ньюкасл – 1:0

Гол: Альварес, 31

Видеообзор матча:

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
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Манчестер Сити Ньюкасл Манчестер Сити - Ньюкасл видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Хулиан Альварес Пеп Гвардиола
Источник Sport.ua
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