19 августа состоялся матч 2-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».

Единственный гол на 31-й минуте забил чемпион мира в составе сборной Аргентины Хулиан Альварес.

Интересно, что наставник «Сити» Пеп Гвардиола не провел ни одной замены за 90 минут.

АПЛ. 2-й тур. 19 августа

Манчестер Сити – Ньюкасл – 1:0

Гол: Альварес, 31

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