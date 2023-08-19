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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
19.08.2023 22:00 – FT 1 : 0
Ньюкасл
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Англия
19 августа 2023, 23:59 | Обновлено 20 августа 2023, 00:03
280
2

Манчестер Сити минимально обыграл Ньюкасл с голом Альвареса

Команда Пепа Гвардиолы добыла важную победу на старте чемпионата

19 августа 2023, 23:59 | Обновлено 20 августа 2023, 00:03
280
2
Манчестер Сити минимально обыграл Ньюкасл с голом Альвареса
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся центральный матча 2-го тура АПЛ.

«Манчестер Сити» в домашних стенах минимально обыграл «Ньюкасл».

Единственный гол на счету 23-летнего аргентинского нападающего Хулиана Альвареса.

Чемпионат Англии. 2-й тур

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл» – 1:0
Гол: Альварес (31).

«Манчестер Сити» – Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Грилиш, Родри, Фоден, Холанд, Альварес.
«Ньюкасл» – Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Тонали (Андерсон, 67), Альмирон (Ливраменто, 86), Жоэлинтон (Лонгстафф, 57), Гордон (Барнс, 56), Исак (Уилсон, 66).

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Источник Sport.ua
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Viktor Shuper
Сіті слабенько щось зіграли, думав більше голів буде
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