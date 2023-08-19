Манчестер Сити минимально обыграл Ньюкасл с голом Альвареса
Команда Пепа Гвардиолы добыла важную победу на старте чемпионата
Состоялся центральный матча 2-го тура АПЛ.
«Манчестер Сити» в домашних стенах минимально обыграл «Ньюкасл».
Единственный гол на счету 23-летнего аргентинского нападающего Хулиана Альвареса.
Чемпионат Англии. 2-й тур
«Манчестер Сити» – «Ньюкасл» – 1:0
Гол: Альварес (31).
«Манчестер Сити» – Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Грилиш, Родри, Фоден, Холанд, Альварес.
«Ньюкасл» – Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Тонали (Андерсон, 67), Альмирон (Ливраменто, 86), Жоэлинтон (Лонгстафф, 57), Гордон (Барнс, 56), Исак (Уилсон, 66).
FULL-TIME | ALL THREE POINTS! 🤩#ManCity | @okx pic.twitter.com/mVVTMXMim9— Manchester City (@ManCity) August 19, 2023
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