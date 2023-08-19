19 августа на «Этихаде» пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени

Манчестер Сити

Клуб в прошлом сезоне оформил требл. Одним из итогов этого стала необходимость стартовать в новом розыгрыше при крайне плотном календаре. Сейчас приходится играть в формате 2 матча за неделю. Уже за спиной 2 Суперкубка, Англии и УЕФА. В первом из них позволили Арсеналу в самой концовке уйти от поражения, а потом - и оформили титул, лучше реализовав послематчевые пенальти. В среду англичане летали в Афины, на игру за континентальный трофей против Севильи. И, сровняв счет, по пенальти оформили взятие титула. При этом в прошлую пятницу подопечные Гвардиолы стартовали в АПЛ. Бернли не стал барьером - его разгромили 3-0. Холланд уже к 36-й минуте оформил дубль, но все равно ухитрился переброситься резкими словами с Пепом. Но большей проблемой могла стать новая травма Де Брейне - Кевин не провел и тайма с кларетовыми.

Ньюкасл

Команда стала 1-м из открытий прошлого сезона. Нет, и в первой половине 2022-го года был заметен прогресс, так что были основания для оптимизма по поводу перспектив черно-белых. Но все же мало кто мог спрогнозировать, что Эдди Хау со своими подопечными настолько уверенно проведет весь розыгрыш 2022/2023 в квартете лидеров (заодно дойдя до финала Кубка Лиги), застолбив за собой право вернуться наконец-то в Лигу чемпионов. Под такое приобрели Тонали (за 70 миллионов), Барнса и Ливраменто. Сандро вышел на поле с Астон Виллой в основе и открыл счет, Эшли, появившись со скамейки запасных, сначала ассистировал на Уилсона, а потом оформил итоговые 5-1 своим мячом.

Статистика личных встреч

Год назад Сити отыгрался с 1-3 на Сент-Джеймс Парк на ничью. Но все остальные 7 крайних поединка были выиграны горожанами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у сорок не получится выстоять. Да, горожанам без Де Брейне тяжело, но дома они должны побеждать (коэффициент - 1,666).