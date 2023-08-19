Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
19.08.2023 22:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 августа 2023, 10:17 |
71
0

Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 19 августа в 22:00 по Киеву

19 августа 2023, 10:17 |
71
0
Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Ливерпуль – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити Ньюкасл Манчестер Сити - Ньюкасл смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это стыд и дезертирство»
Баскетбол | 19 августа 2023, 05:00 2
БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это стыд и дезертирство»
БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это стыд и дезертирство»

Президент ФБУ прокомментировал выступление команды в Стамбуле

Таблица коэффициентов. Украина набрала очки, но Израиль тоже хочет в топ-15
Футбол | 18 августа 2023, 14:40 12
Таблица коэффициентов. Украина набрала очки, но Израиль тоже хочет в топ-15
Таблица коэффициентов. Украина набрала очки, но Израиль тоже хочет в топ-15

Конкуренты вплотную приблизился к Украине в борьбе за 15-е место

Вопреки призыву Фонсеки. Брага продала защитника в клуб из рф
Футбол | 19.08.2023, 09:23
Вопреки призыву Фонсеки. Брага продала защитника в клуб из рф
Вопреки призыву Фонсеки. Брага продала защитника в клуб из рф
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
Футбол | 18.08.2023, 23:12
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати
Теннис | 18.08.2023, 20:20
Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати
Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками
После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками
18.08.2023, 00:06 7
Футбол
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
18.08.2023, 09:15
Теннис
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
17.08.2023, 23:12 15
Футбол
Муж Свитолиной стал автором знакового достижения
Муж Свитолиной стал автором знакового достижения
17.08.2023, 14:24 3
Теннис
Итоги Q3 Лиги конференций. Динамо и Днепр-1: определены пары 4-го раунда
Итоги Q3 Лиги конференций. Динамо и Днепр-1: определены пары 4-го раунда
18.08.2023, 05:55 6
Футбол
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
17.08.2023, 22:48 172
Футбол
19-е поражение. Муж Свитолиной Монфис уступил Джоковичу в Цинциннати
19-е поражение. Муж Свитолиной Монфис уступил Джоковичу в Цинциннати
18.08.2023, 07:55 2
Теннис
Динамо – Арис Салоники – 2:1 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча
Динамо – Арис Салоники – 2:1 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча
17.08.2023, 23:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем