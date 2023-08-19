19.08.2023 22:00 - : -
Англия19 августа 2023, 10:17 |
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Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 19 августа в 22:00 по Киеву
19 августа 2023, 10:17 |
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19 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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