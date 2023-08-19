19 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция