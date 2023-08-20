19.08.2023 22:30 – FT 2 : 0
Португалия20 августа 2023, 02:07 | Обновлено 20 августа 2023, 02:10
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Трубин остался в запасе. Бенфика победила Эштрелу
Украинский голкипер пока не дебютировал за «орлов»
20 августа 2023, 02:07 | Обновлено 20 августа 2023, 02:10
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19 августа вечером начался матч чемпионата Португалии, в котором «Бенфика», за которую заявлен украинский вратарь Анатолий Трубин, играла против «Эштрелы».
Ожидалось, что в основном составе выйдет наш соотечественник, но Трубин остался в запасе и провел там всю игру. Место в воротах занял Самуэль Соареш.
Игра закончилась победой «орлов» со счетом 2:0, оба два гола были забиты в конце матча.
19 августа. Чемпионат Португалии. 2 тур.
«Бенфика» – «Эштрела» – 2:0.
Голы: Тенгстедт, 79, Рафа Силва, 90+4
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