19 августа вечером начался матч чемпионата Португалии, в котором «Бенфика», за которую заявлен украинский вратарь Анатолий Трубин, играла против «Эштрелы».

Ожидалось, что в основном составе выйдет наш соотечественник, но Трубин остался в запасе и провел там всю игру. Место в воротах занял Самуэль Соареш.

Игра закончилась победой «орлов» со счетом 2:0, оба два гола были забиты в конце матча.

19 августа. Чемпионат Португалии. 2 тур.

«Бенфика» – «Эштрела» – 2:0.

Голы: Тенгстедт, 79, Рафа Силва, 90+4

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