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Бенфика
19.08.2023 22:30 – перерыв 0 : 0
Эштрела Амадора
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Португалия
19 августа 2023, 21:38 | Обновлено 19 августа 2023, 22:41
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Трубин – в запасе Бенфики на матч с Эштрелой Амадора

Украинец впервые попал в заявку «орлов»

19 августа 2023, 21:38 | Обновлено 19 августа 2023, 22:41
706
0
Трубин – в запасе Бенфики на матч с Эштрелой Амадора
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин включен в расширенный состав «Бенфики» на матч 2-го тура чемпионата Португалии против команды «Эштрела Амадора».

Он начнет встречу в запасе «орлов». Это первое появление Трубина в заявке «Бенфики» на официальный поединок.

Матч «Бенфика» – «Эштрела Амадора» начнется в Лиссабоне в 22:30 по Киеву.

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Анатолий Трубин Бенфика Эштрела Амадора чемпионат Португалии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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