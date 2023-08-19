Трубин – в запасе Бенфики на матч с Эштрелой Амадора

Украинский голкипер Анатолий Трубин включен в расширенный состав «Бенфики» на матч 2-го тура чемпионата Португалии против команды «Эштрела Амадора».

Он начнет встречу в запасе «орлов». Это первое появление Трубина в заявке «Бенфики» на официальный поединок.

Матч «Бенфика» – «Эштрела Амадора» начнется в Лиссабоне в 22:30 по Киеву.