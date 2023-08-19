19.08.2023 22:30 – перерыв 0 : 0
Португалия19 августа 2023, 21:38 | Обновлено 19 августа 2023, 22:41
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Трубин – в запасе Бенфики на матч с Эштрелой Амадора
Украинец впервые попал в заявку «орлов»
19 августа 2023, 21:38 | Обновлено 19 августа 2023, 22:41
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Украинский голкипер Анатолий Трубин включен в расширенный состав «Бенфики» на матч 2-го тура чемпионата Португалии против команды «Эштрела Амадора».
Он начнет встречу в запасе «орлов». Это первое появление Трубина в заявке «Бенфики» на официальный поединок.
Матч «Бенфика» – «Эштрела Амадора» начнется в Лиссабоне в 22:30 по Киеву.
📋 JÁ HÁ 𝗢𝗡𝗭𝗘! #SLBCFEA • #LigaPortugal pic.twitter.com/cPw5Rh3oCS— SL Benfica (@SLBenfica) August 19, 2023
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