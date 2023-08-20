Бенфика – Эштрела – 2:0. Пока без Трубина. Видеообзор матча

Состоялся поединок 2 тура чемпионата Португалии. Лиссабонская «Бенфика» на своем поле дожала «Эштрелу» (2:0).

Украинец Анатолий Трубин попал в заявку «орлов» на матч, но пока не дебютировал за команду.

Видеообзор матча «Бенфика» – «Эштрела» – 2:0.

«Бенфика» – «Эштрела» – 2:0.

Голы: Тенгстедт, 79, Рафа Силва, 90+4.