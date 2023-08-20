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Бенфика
19.08.2023 22:30 – FT 2 : 0
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Португалия
20 августа 2023, 03:08 | Обновлено 20 августа 2023, 03:20
25
0

Бенфика – Эштрела – 2:0. Пока без Трубина. Видеообзор матча

Закончился матч 2 тура чемпионата Португалии

20 августа 2023, 03:08 | Обновлено 20 августа 2023, 03:20
25
0
Бенфика – Эштрела – 2:0. Пока без Трубина. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 2 тура чемпионата Португалии. Лиссабонская «Бенфика» на своем поле дожала «Эштрелу» (2:0).

Украинец Анатолий Трубин попал в заявку «орлов» на матч, но пока не дебютировал за команду.

Видеообзор матча «Бенфика» – «Эштрела» – 2:0.

«Бенфика» – «Эштрела» – 2:0.

Голы: Тенгстедт, 79, Рафа Силва, 90+4.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Тенгстедт (Бенфика).
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Бенфика Эштрела Амадора чемпионат Португалии по футболу дебют Анатолий Трубин видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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