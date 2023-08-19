Англия19 августа 2023, 23:07 |
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Ливерпуль – Борнмут – 3:1. Камбэк красных. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 2-го тура АПЛ
19 августа 2023, 23:07 |
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В субботу, 19 августа, состоялся матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» (3:1).
«Ливерпуль» выиграл в меньшинстве, не реализовав при этом еще и пенальти. Маккалистер был удален на 58 минуте за грубый фол. Центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный отыграл полный матч получил неплохую оценку.
Чемпионат Англии. 2-й тур
«Ливерпуль» – «Борнмут» – 3:1
Голы: Диас (27), Салах (36), Диогу Жота (62) – Семеньо (3).
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