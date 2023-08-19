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Ливерпуль
19.08.2023 17:00 - : -
Борнмут
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Англия
19 августа 2023, 11:11 | Обновлено 19 августа 2023, 11:13
79
0

Ливерпуль – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 19 августа в 17:00 по Киеву

19 августа 2023, 11:11 | Обновлено 19 августа 2023, 11:13
79
0
Ливерпуль – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между клубами «Ливерпуль» и «Борнмут».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Ливерпуль – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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