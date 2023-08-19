Англия19 августа 2023, 11:11 | Обновлено 19 августа 2023, 11:13
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Ливерпуль – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 19 августа в 17:00 по Киеву
19 августа 2023, 11:11 | Обновлено 19 августа 2023, 11:13
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19 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между клубами «Ливерпуль» и «Борнмут».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Ливерпуль – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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