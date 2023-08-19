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19 августа 2023, 18:58 | Обновлено 19 августа 2023, 20:15
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Ливерпуль в меньшинстве обыграл Борнмут, Забарный отыграл полный матч

«Брентфорд» на выезде переиграл «Фулхэм», Егор Ярмолюк на поле не выходил

19 августа 2023, 18:58 | Обновлено 19 августа 2023, 20:15
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Ливерпуль в меньшинстве обыграл Борнмут, Забарный отыграл полный матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный (слева)

Состоялись три матча 2-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» в меньшинстве, не реализовав при этом еще и пенальти. Маккалистер был удален на 58 минуте за грубый фол. Центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный отыграл полный матч.

«Брентфорд» на выезде переиграл «Фулхэм», Егор Ярмолюк на поле не выходил.

«Вулверхэмптон» в домашних стенах уступил «Брайтону».

Чемпионат Англии. 2-й тур

«Ливерпуль» – «Борнмут» – 3:1
Голы: Диас (27), Салах (36), Диогу Жота (62) – Семеньо (3).

«Вулверхэмптон» – «Брайтон» – 1:4
Голы: Хван Хи Чхан (61) – Митома (15), Эступиньян (46), Марч (51, 55).

«Фулхэм» – «Брентфорд» – 0:3
Голы: Висса (44), пенальти Мбемо (66), Мбемо (90+3).

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Источник Sport.ua
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